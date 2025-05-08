Судьба оккупированных территорий Украины - что такое красные линии

Донецкая стела. Фото: Новини.LIVE

После десятилетий формальной стабильности мир возвращается в зону жесткой геополитики, где договоренности больше не гарантируют безопасности. Война России против Украины заставила Запад искать новые механизмы реагирования, ведь традиционные институты — ЕС и НАТО оказались слишком медленными. В этой ситуации Украина неожиданно получила роль не просто союзника, а активного соавтора нового формата. Что ждать дальше и какие действия стоит принимать сейчас, чтобы не выбыть из игры?

Журналисты Новини.LIVE спросили ответы на эти вопросы у политолога Алексея Буряченко.

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Коалиция желающих

Новый формат безопасности, возникший за последний год, может стать альтернативой неэффективным институтам. Появилась потребность в новом инструменте. Коалиция желающих — совместная инициатива, где Украина является не пассивным участником, а одним из лидеров. Это — исторический шанс для новой системы коллективной безопасности.

"Штаты увидели перспективу в этой новой институции, которая, по сути, берет сейчас на себя ответственность за обеспечение новых контуров европейской безопасности. Поскольку в ЕС нет армий, а НАТО критически зависит от Соединенных Штатов, нужно было что-то нарабатывать третье", — говорит политолог Алексей Буряченко.

Политолог Алексей Буряченко, о коалиции желающих. Фото: Новини.LIVE

Такая структура позволит Украине получать возможность строить безопасность на своих условиях. Это усиливает ее позицию и в переговорах, и на поле боя. Ключевая задача — не потерять эту динамику. Ведь союзники сейчас готовы слушать и действовать.

Готов ли Запад воевать за Украину

Несмотря на партнерство, трезвый вопрос остается: готовы ли США или Европа реально защищать Украину военно? Ответ пока отрицательный. США уже сокращают свое военное присутствие в Польше. А европейские государства демонстрируют ограниченную готовность к прямому участию в войне. Украина остается наедине с этой угрозой.

"Я даже больше вам скажу. Они даже за Европу, скорее всего, не готовы воевать. Они уже выводят часть контингента из Польши. Поэтому сказать, что Европа сейчас может предоставить нам свои войска, чтобы они прям воевали против Российской Федерации, это также нереалистичная история. А есть ли у нас сейчас силы это сделать самостоятельно? Большой вопрос, который остается открытым", — отметил эксперт.

Эксперт Алексей Буряченко, о готовности Запада воевать за Украину. Фото: Новини.LIVE

Это ключевой вызов, на который отвечает сам президент Зеленский. Он признает ограниченность военного потенциала. Но это не повод для капитуляции. Это призыв к мобилизации ресурсов и укреплению обороны. Ведь без этого невозможно возвращение временно оккупированных территорий.

Деоккупация или гибридность

В вопросе возвращения украинских территорий государство должно сохранять стратегическую гибкость. Это означает готовность использовать различные инструменты — от дипломатии до военных действий. Политические процессы, международная поддержка, экономическое давление и даже исторические аналогии — все это часть широкого арсенала. Аналитик обращает внимание на опыт других стран, имевших подобные ситуации с временной оккупацией.

"Мы видим пример Армении и Азербайджана — они долгое время ждали, участвовали в бессмысленных переговорах в Минске, а потом просто силовым путем деоккупировали Нагорный Карабах. Они выгнали оттуда российских "миротворцев", которые на самом деле только способствовали коррупции, торговле оружием. Этот пример очень показателен — когда дипломатия не работает, действуют другие механизмы. Поэтому Украина так же должна оставлять за собой право действовать гибридно: где-то силой, где-то через политические решения, где-то в дипломатическом формате", — говорит политолог.

Эксперт Алексей Буряченко, о деоккупации территорий. Фото: Новини.LIVE

Это означает, что ни один сценарий не исключен. Государство должно адаптироваться к изменениям в глобальном контексте и действовать там, где есть окна возможностей. И главное — не привязываться к формальностям, которые не имеют практического результата.

Никакой легализации оккупации

Конституция Украины, как и международное право, однозначно фиксирует принадлежность всех оккупированных территорий. Даже предположение о признании измененных границ — это нарушение основ мирового порядка. Прецедент одной уступки может открыть лавину геополитических конфликтов.

"Украина не признает ни одной территории, оккупированной Россией. Это противоречит не только нашей Конституции, но и Уставу ООН, где прямо указано на неприкосновенность государственных границ. Если сейчас согласиться на уступки, это создаст опасный прецедент — тогда каждый в мире поймет, что силой можно захватить территорию, а потом просто договориться. Тогда это уже не конфликт одной страны — это будет дорога к глобальной нестабильности, если не к Третьей мировой войне", — отмечает эксперт.

Политолог Алексей Буряченко, о легализации оккупированных территорий. Фото: Новини.LIVE

В этом контексте Украина выступает не только как государство, которое борется за свои земли, а как часть системы международной безопасности. Ее позиция — принципиальная и глобально значимая.

Серые зоны

Регионы, которые остаются вне правового поля, представляют угрозу не только для Украины, но и для ее соседей. Такие территории превращаются в пространство без государственности, перспектив и контроля. Это вызывает гуманитарные, социальные и безопасносные риски.

"Оккупированные территории фактически стали новым Приднестровьем. Там не действуют нормы международного права, нет демократии, образования, здравоохранения, элементарных коммунальных услуг. Это серая зона в прямом смысле слова — зона бесперспективности, слома общественных связей, репрессий и страха. Особенно для молодежи, которая не видит там никакого будущего. Никакой нормальной работы, образования или реализации", — говорит политолог Алексей Буряченко.

Эксперт Алексей Буряченко, о серых зонах. Фото: Новини.LIVE

Такие территории могут быть использованы для провокаций, нелегальной торговли, и как источник новых конфликтов. Поэтому их деоккупация — задача не только национального, но и международного значения.

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