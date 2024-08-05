Переименование улиц в Одессе: скандал вокруг Жванецкого и Пушкина

Бюст Пушкина возле одесской мэрии. Фото: Новини.LIVE

Процесс деколонизации продолжается. Так, в Одессе переименовали около сотни улиц и переулков, связанных с Россией и ее деятелями. Соответствующее решение принял глава областной военной администрации Олег Кипер, однако местные власти оказались против, ведь смена названий "обнуляет Одессу". Наибольший резонанс вызвал бульвар Жванецкого, который будет называться Военно-морских сил, и знаменитая улица Пушкинская, переименование которой депутаты горсовета трижды саботировали.

Журналисты Новини.LIVE узнали, почему новые названия необходимы для Одессы и не потеряет ли она свою аутентичность.

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По закону о деколонизации, в Украине не должно быть топонимов, каким-либо образом связанных со страной-агрессором Россией. Этот процесс длится более 10 лет, но в Одесской области активно начали заниматься переименованием только после начала полномасштабного вторжения. Однако не обошлось без затруднений. Как говорит руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк, тормозила процессы украинизации российская пропаганда, которая глубоко засела во времени и влияла на людей.

"Этот вопрос назревал очень давно. И, наконец, соответствующие процессы происходят, но они происходят с определенными такими трудностями, которые обусловлены именно последствиями многолетней российской пропаганды, которая влияла на ум людей, на восприятие людей, вообще на мировоззрение", — рассказывает историк и офицер Вооруженных. сил Украины Сергей Гуцалюк.

Офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Гуцалюк. Фото: Новини.LIVE

Также руководитель института нацпамяти отмечает, что решение о переименовании должен был принять городской совет, однако депутаты не поддержали эти решения и надеялись, что "как-то забудется". После чего 84 топонима в городе получили новое название благодаря ОВА, хотя город имел не менее полугода на рассмотрение.

"Городской совет имел время для того, чтобы это все сделать. Были разработаны определенные предложения историко-топонимической комиссии, которые городской совет тоже не поддержал. Потом было три месяца у мэра, чтобы решить все вопросы. И поэтому на три месяца передалось это право председателям или областным военным администрациям" , — отмечает специалист.

Названия выбирали люди

В то же время в обществе ширятся мнения, что новые названия были не согласованы с людьми. Однако они ошибочны. По словам Сергея Гуцалюка, предложения поступали именно от одесситов.

"Поступавшие предложения брали в работу, и мы имеем эти все уже на выходе результаты. Преимущественно они были именно от ветеранских организаций и от семей погибших ребят. Да даже от воинских частей. Я, например, знаю, что предложение на переименование Жванецкого на бульвар Военно-морских сил исходило именно от ВМС. Это люди, которые сейчас непосредственно участвуют в обороне нашей страны. И не только они одни", — констатирует военный.

Сергей Гуцалюк о переименовании. Фото: Новини.LIVE

Переименование важно. И важно преимущественно для последующих поколений. Ведь в Украине идет полномасштабная война, и память о погибших героях нужно чествовать, говорит Гуцалюк. Также он добавляет, что этот процесс станет "центральной темой нашей политической нации" на ближайшие 100-150 лет.

"Топонимика — это даже не для нас. Это для наших детей, внуков и правнуков. Потому что формирование именно нашей современной политической нации происходит сейчас, и окончательно формируется именно из-за войны. И если мы возьмем пример истории других народов, наших соседей, по Европе даже, то таким же образом это все происходило. По-другому — нет. К сожалению, нация строится только через такие страшные испытания, через такую страшную беду", — отмечает руководитель отдела УИНП.

Переименования вредят

Но также существует и параллельное мнение, что переименование улиц не ко времени, ведь идет война. И есть проблемы гораздо более важные. Однако то, что Одесса отходит от российской истории — это факт. Однако, как говорит Игорь Мозговой, не стоит от нее отказываться.

"Больше всего смущает то, какими методами это происходит, и те лица, которые подпадают под изменения. Нужно отдать должное то, что Одесса, как бы мы ни хотели, но имела имперский период, советский период. И с этим надо согласиться, нравится нам это или не нравится", — отмечает эксперт.

Историк Игорь Мозговой. Фото: Новини.LIVE

В то же время историк говорит, что из "одесского винегрета" нельзя выбросить одну составляющую и сказать, что так и было — тогда она потеряет свой шарм и колорит. И не следует отказываться от того, что некоторые российские деятели культуры действительно жили и работали в Одессе и внесли свой вклад в ее развитие.

"Одесса дала миру очень много знаковых личностей, не только в литературе, но и в технике, и в науке, и в разных сферах деятельности, и сейчас я должен почему-то отказываться от этого, я не понимаю. Я не могу себе понять, почему я должен отказываться от творчества Ильфа Петрова или Бабеля, на котором я вырос и которого очень люблю", — рассказывает Игорь Мозговой.

Кроме того, в Одессе достаточно много улиц, которые имеют названия российских городов, в частности, Новгородская, и их пока не трогают. Хотя война с РФ длится уже 11 лет.

Игорь Мозговой о новых названиях. Фото: Новини.LIVE

Невозможно переименовать

Также важным моментом, по мнению Игоря Мозгового, является то, что сейчас пытаются одновременно сменить название 84 улиц. Это довольно вредное решение, ведь можно упустить много возможных моментов, как с повтором улицы и проспекта Леси Украинки.

"Не получится в таком городе, мультинациональном, как Одесса, взмахом пера просто переименовать столько улиц, перенести несколько памятников, знаковых, просто одним решением. Не получится так, не примут это ни местные, ни та самая Европа, к которой мы стремимся", — говорит гид по Одессе.

Указатель улиц в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Утрата аутентичности

Центральные улицы трогать нельзя, добавляет Мозговой, ведь они долго формировались и сегодня носят имя действительно достойных людей, прославивших Одессу. И нельзя терять свои историю и аутентичность.

"Если мы походим по центру, у нас улицы названы теми людьми, которые действительно, даже многие их не читали, но их цитируют, что самое парадоксальное. Человек может даже не знать, кому это принадлежит, та или иная фраза, но он ее знает", — отмечает специалист.

Историк об утрате аутентичности. Фото: Новини.LIVE

Но в то же время, процесс переименования будет важен после окончания войны, когда общество будет готово к восприятию новой мирной реальности. Игорь Мозговой уверяет, что именно тогда необходимо при участии одесситов выбирать и называть улицы в честь погибших героев, которых, к сожалению, будет становиться больше.

"Это правильные действия. В свое время называли героями Советского Союза, сейчас — герои Украины. Это правильно, они защищают нашу независимость. Поэтому эта тема очень болезненная, и ее сейчас лучше было бы и не трогать", — говорит Мозговой.

Судьба Жванецкого

Особенно жаркие споры возникли именно вокруг бульвара Жванецкого. Многие считают его "символом Одессы", многие предателем. Однако в истории города он закрепился и для тех, и для других. В частности, Сергей Гуцалюк считает, что от таких символов необходимо избавляться, ведь большую часть жизни Михаил Жванецкий провел именно в России, где и умер.

"Жванецкий ничего для Одессы не сделал, это Одесса из него сделала. Он имел возможность остаться в Одессе, жить в Украине, но выбрал Москву. И это он в 2019 году получил из рук убийцы Путина, этого серийного военного преступника, орден. И не отказался от него. Так что он сам себя разрушил, взяв из рук убийцы награды, убийцы нашего народа, убийцы нашего города", — рассказывает воин ВСУ.

Военный о судьбе Жванецкого. Фото: Новини.LIVE

Также военный добавляет, что юморист Жванецкий не дожил до времени, когда российские ракеты летели. Но все же застал вторжение РФ в Украину в 2014. Однако умолчал об этом и о событиях 2 мая, отметив лишь, что "Одесса потеряла юмор".

Юморист Михаил Жванецкий. Фото: росСМИ

В свою очередь историк Игорь Мозговой говорит, что есть разные взгляды на Жванецкого. Но он все равно остается брендом и определенной визитной карточкой города, несмотря на то, что сейчас к нему отношение меняется.

"Он любил Одессу и до последнего ездил сюда. И хотя сейчас говорят, что он якобы имел связи и с российскими властями, и с президентом их. Ну, надо отдать должное — он все-таки был гражданином другой страны. И надо списывать то, что это был уже возраст. Ему уже был девятый десяток. Понятно, что в таком возрасте трудно было сопротивляться тому, что от него хотели", — рассказывает одесский историк Игорь Мозговой.

Историк о роли Жванецкого для Одессы. Фото: Новини.LIVE

Итальянский вместо Пушкина

Еще одним резонансом стала улица Пушкинская, которой вернули ее историческое название — Итальянская. По словам историка, это ошибочное решение для города, ведь поэт продвигал тогда еще молодой город и делал Одессу известной.

"Пушкин для Одессы важен. И я не понимаю, почему мы его должны отдавать именно Российской Федерации, когда это мировое наследие. Да, это сейчас в РФ кричат, что Пушкин — их все. Но опять же, надо понимать, что он для Одессы тоже имеет очень большое значение", — отмечает Игорь Мозговой.

Игорь Мозговой об улице Пушкинской. Фото: Новини.LIVE

Также экскурсовод добавляет, что не нужно оглядываться на то, что подумают в России. Пушкинская улица находится в Одессе более 140 лет, и ни одна смена власти ее не трогала.

"Она пережила все режимы. И оккупацию румынскую, и советский период. Убрать Пушкина и улицу — это то же, что мы должны отдать победу во Второй мировой войне почему-то России. Почему мы должны оглядываться на них? Всегда какие-то будут мотивы и моменты, когда Российская Федерация будет говорить о том, что это их", — констатирует историк.

К тому же, Игорь Мозговой считает, что по такой логике, которую назвали деколонизацией, Одесса должна переименовать Дерибасовскую улицу и убрать с Приморского бульвара памятник Дюку, ведь его автором был скульптор Иван Мартос, статуи которого до сих пор стоят на красной площади в Москве.

Люди на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Что говорят одесситы

Одесситы же в свою очередь не сошлись в одном мнении. Алина считает, что переименовывать улицы нужно уже давно, а во время войны тем более. Таким образом город еще больше стирает связи с РФ.

"Конечно, поддерживаю. Потому что все время полномасштабная война длится уже три года. Я думаю, что необходимо переименовать улицы в честь героев Украины, наших защитников. Иначе быть сегодня не может", — считает Алина.

Алина вместе со своим парнем. Фото: Новини.LIVE

А вот другая одесситка Елена — противоположного мнения. Женщина говорит, что привыкла к старым названиям, поэтому они должны остаться. И преимущественно старшему поколению важно иметь что-то старое в воспоминании о том времени, когда мир стремительно развивается.

"Я против переименования, ведь эти названия сложились исторически в Одессе и должны остаться. Это ее фишка. Да и мы все время жили с ними, тем более, что есть более важные вопросы сегодня. И я думаю, что большинство одесситов со мной согласны", — заключает Елена.

Одесситка Елена вместе с сестрой. Фото: Новини.LIVE

Как бы то ни было, обе точки зрения имеют право на существование, ведь мы живем в демократическом государстве, где уважается мнение оппонентов. Между тем, ситуация, которая сейчас сложилась в Одессе, очень неординарна, и пока кризис только нарастает и пути решения его не определены.