Число атак на Одесчину растет: Юрий Игнат назвал причину

Горящее судно. Фото иллюстративное: Одесская ОВА

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Россия продолжает регулярно наносить удары по Одесской области. Одними из главных целей остаются порты, гражданские суда и важная инфраструктура. Причина этого заключается не только в географическом положении региона, но и в его большом экономическом значении.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Почему наносят удары

По словам Игната, Одесская область имеет длинную береговую линию и граничит с Румынией и Молдовой. Именно здесь работает значительная часть украинской морской логистики, а также расположены важные экономические объекты. Из-за этого российские войска уже несколько дней подряд наносят комбинированные удары как с самолетов, так и из временно оккупированного Крыма. Он отметил, что враг стремится нанести максимальный ущерб портовой инфраструктуре и работе морского сообщения. Кроме того, под ударами оказываются гражданские суда, что уже неоднократно приводило к тяжелым последствиям. По словам представителя Воздушных сил, именно экономическое значение региона делает его одним из приоритетных направлений для российских атак.

"Особенность расположения Одессы — это морское побережье большой протяженности, где сосредоточено немало инфраструктурных объектов. Там также находятся значительные экономические мощности Украины, особенно морская логистика", — отметил Юрий Игнат.

Чем атакуют

Для нанесения ударов по Одесской области российская армия использует сразу несколько видов вооружения. В частности, это управляемые авиационные ракеты Х-59, противорадиолокационные Х-31П, ракеты "Оникс" и Х-22, которые запускают с территории оккупированного Крыма. Кроме того, во время атак применяются ударные беспилотники различных типов. Речь идет не только о дронах Shahed. По словам Игната, российские войска также используют беспилотники "Гербера" и баражирующие боеприпасы "Бандероль". Он подчеркнул, что такое оружие не является новым, однако в последнее время его стали применять чаще, поэтому о нем больше говорят.

"Это не новое оружие. Просто раньше его использовали реже, поэтому оно было не столь заметным. Периодичность атак сейчас довольно высокая, особенно в южных областях Украины", — подытожил представитель ВС.

Обстрел Одесской области

Отметим, с утра Россия дважды атаковала Черноморск в Одесской области ракетами. Вероятно, это были противокорабельные ракеты «Оникс». Также под ударом оказалась Одесса, куда враг запустил реактивный дрон.

Как сообщали Новини.LIVE, число погибших в результате российского удара по торговому судну вблизи Одессы возросло. Накануне сообщалось о пяти погибших, ещё пятеро считались пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Выжить удалось восьми членам экипажа.

Также Новини.LIVE писали, что с начала июля Одесса почти ежедневно подвергается массированным атакам со стороны России. За последние две недели город пережил десятки комбинированных ударов дронами-камикадзе и ракетами различных типов. За это время погибли около 18 человек, ещё 69 получили ранения, среди них есть дети.