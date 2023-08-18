Прогноз погоды и температура Черного моря сегодня – 18 августа.

Черное море рекордно согрелось: какой будет погода в Одессе сегодня
Сегодня, 18 августа, одесситов ожидает теплый малооблачный день. Температура воздуха прогреется до 32°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 21-23°С, днем 30-32°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 48%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 18-23°С, днем 30-35°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Температура Черного моря
Температура Черного моря в среднем колеблется от +23 до +26 градусов. У берега Одессы вода потеплела.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Мариуполя и Геническа. Вода там прогрелась до +26°С. В Одессе температура воды прогрелась до +24°С, а иногда температура будет доходить до +25°С.
Погода в Украине
18 августа в некоторых областях Украины объявили пожарную опасность. Синоптики рассказали о чрезвычайном уровне. Подробный прогноз погоды читайте в материале.