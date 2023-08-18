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Черное море рекордно согрелось: какой будет погода в Одессе сегодня

18 августа 2023 06:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды и температура Черного моря сегодня – 18 августа.
Дети играют у моря. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 18 августа, одесситов ожидает теплый малооблачный день. Температура воздуха прогреется до 32°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 21-23°С, днем ​​30-32°С.
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность — 48%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 18-23°С, днем ​​30-35°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Температура Черного моря

Температура Черного моря в среднем колеблется от +23 до +26 градусов. У берега Одессы вода потеплела.

Температура Черного моря. Карта составлена ​​на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Мариуполя и Геническа. Вода там прогрелась до +26°С. В Одессе температура воды прогрелась до +24°С, а иногда температура будет доходить до +25°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost
Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Погода в Украине

18 августа в некоторых областях Украины объявили пожарную опасность. Синоптики рассказали о чрезвычайном уровне. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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