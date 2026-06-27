Даже "Артек" эвакуировали: на выезде из Крыма длинные очереди

Люди в очереди на выезд из Крыма. Фото иллюстративное: российские СМИ

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

После серии ударов ВСУ по военным и логистическим объектам России в оккупированном Крыму увеличилось число желающих покинуть полуостров. У Керченского моста образовались большие очереди на выезд, тогда как в обратном направлении автомобилей почти нет. Оккупационные власти уже ввели режим чрезвычайной ситуации и эвакуировали детский центр "Артек".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Люди покидают Крым

В статье говорится, что после последней атаки украинских беспилотников движение по Керченскому мосту временно приостановили почти на шесть часов. Когда его возобновили, у моста быстро образовались пробки. При этом больше всего автомобилей было именно на выезде из оккупированного Крыма.

"Артек" в Крыму эвакуировали

О проблемах на полуострове свидетельствует и ситуация с туристическим сезоном. По словам генерала армии Украины, бывшего главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, этим летом оккупированный Крым уже не смог привлечь привычное количество отдыхающих.

Он отмечает, что даже те туристы, которые уже приехали на полуостров, начали досрочно покидать его после серии ударов украинских военных. По словам Маломужа, информация о ситуации быстро распространяется по России, поэтому все меньше людей готовы ехать в Крым.

"Уже сегодня на всех курортах наблюдается недобор. Мало того, кто приехал — уезжает. Буквально позавчера эвакуировали "Артек", который якобы был полностью защищен, учитывая, что там дети. Информация разошлась по всей России, и никто не станет рисковать, ехать туда", — сказал Николай Маломуж.

Он считает, что ситуация будет и дальше ухудшаться. По его мнению, регулярные удары по логистике уже меняют ситуацию не только для гражданского населения, но и для российских военных.

"Перекрытие логистики с материка и через Керченский мост — это уже серьезный фактор. Он будет сказываться не только на гражданских, но и на военных. У них нет выхода, и долго продержаться они там не смогут", — добавил бывший глава Службы внешней разведки.

Режим чрезвычайной ситуации в Крыму

Одновременно оккупационные власти уже объявили режим чрезвычайной ситуации. Официально это объяснили необходимостью оперативнее ликвидировать последствия украинских ударов и упростить проведение аварийно-восстановительных работ. Режим также позволяет быстрее закупать необходимые материалы и принимать решения без обычных бюрократических процедур.

Очереди на мосту в Крыму. Фото иллюстративное: российские СМИ

Проблемы с топливом

На фоне нарушений логистики на полуострове начали возникать перебои с топливом, электроэнергией и водоснабжением. Из-за нехватки бензина оккупационная администрация решила изменить порядок его продажи населению.

Заявлено, что топливо для гражданских лиц начнут продавать только после того, как будет сформирован необходимый резерв для экстренных служб и критической инфраструктуры. Для контроля за продажей бензина оккупационные власти планируют использовать специальные QR-коды.

Очереди на заправках в Крыму. Фото: кадр из видео

Кроме того, жителей отдельных районов предупредили о возможных перебоях с электроснабжением и водоснабжением. Власти объясняют это последствиями недавних атак и необходимостью стабилизировать работу энергетической системы.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирик, что настроения во временно оккупированном Крыму всё больше разделяют людей. Одни ждут освобождения полуострова и верят, что украинские удары приближают этот момент. Другие, напротив, боятся возможного наступления Сил обороны Украины и ответственности за свои действия.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Приморской лестнице в Одессе развернули крымскотатарский флаг. Акцию посвятили Дню крымскотатарского флага, который ежегодно отмечается 26 июня. К мероприятию присоединились представители крымскотатарской общины, общественных организаций, СМИ и жители города. Флаг стал символом поддержки коренного народа Украины и напоминанием о временно оккупированном Крыме.