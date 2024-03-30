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Некоторые одесситы в центре города остались без света — адреса

30 марта 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Некоторые одесситы в центре города остались без света — адреса
Света нет. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 30 марта, некоторые одесситы, подключенные к центральной энергораспределительной сети, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

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  • Пишоновская, 19-45,
  • пров. Мусина, 2, 4.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, в Украине до конца весны могут принять повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод. В среднем цена может подскочить на 12%.

Также мы писали, что некоторые поставщики обновят тарифы на электроэнергию для одной категории потребителей. Изменения произойдут с 1 апреля 2024 года.

Добавим, что в Украине целая категория граждан может платить всего 25% суммы за жилищно-коммунальные услуги. На столь немалые льготы от государства имеют право участники боевых действий, а также их семьи.

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