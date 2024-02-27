Некоторые одесситы остались без воды до вечера — адреса
Сегодня, 27 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Космонавтов, 58/2;
- Ген.Петрова, 27/5;
- Екатерининская — все дома;
- Еврейская — все дома;
- Ришельевская — все дома;
- Пушкинская — все дома;
- Фонтанская дорога ул., 8/1,2,3,4,5, парные дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook . Таким образом, будет легче передать показатели.
Напомним, в Украине планируется повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.
Также мы писали, что Министерство социальной политики Украины рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.
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