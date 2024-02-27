Некоторые одесситы остались без воды до вечера — адреса

Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Где нет воды

Космонавтов, 58/2;

Ген.Петрова, 27/5;

Екатерининская — все дома;

Еврейская — все дома;

Ришельевская — все дома;

Пушкинская — все дома;

Фонтанская дорога ул., 8/1,2,3,4,5, парные дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook . Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, в Украине планируется повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.



Также мы писали, что Министерство социальной политики Украины рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.