Некоторые одесситы остались без воды на целый день — кто именно

В Одессе отключили водоснабжение до вечера. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 мая, у некоторых жителей Пересыпского района Одессы не будет воды из-за ремонтных работ почти целый день. Водоснабжение в дома одесситов планируется вернуть в 21:30, но время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Добровольского, 116 — 126;

Виталия Блажко, 9 — 11.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Ранее сообщалось, что в Украине некоторым гражданам государство может предоставить денежную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Суммы хватит для покрытия расходов на воду и газ в теплый сезон.