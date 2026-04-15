Демилитаризация Крыма: полуостров рашрушается после оккупации

Набережная в Ялте. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

В оккупированном Крыму продолжаются изменения, которые затрагивают и экономику, и военную сферу. Россия пытается перестроить полуостров под свои нужды, но не все планы работают. Часть инфраструктуры деградирует или используется не по назначению. В то же время регион остается зоной активных боевых действий и постоянного давления.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

Казино в порту

В оккупированной Ялте готовят масштабные изменения в морском порту. Пассажирский терминал хотят превратить в комплекс с казино и отелями. Такой подход, по словам экспертов, больше похож на попытку быстрого заработка, чем на системное развитие региона. Сергей Братчук обратил внимание, что подобные инициативы не имеют ничего общего с восстановлением экономики. Он отмечает, что в мире порты развивают как логистические хабы, тогда как в Крыму происходит обратное.

"Это как раз и есть речь о деградации экономической составляющей. Россиянам не интересно развивать возможности Ялтинского порта", — объясняет Братчук.

Он также добавляет, что ситуация на полуострове остается нестабильной. Из-за постоянных ударов и активности украинских сил не факт, что этот проект вообще успеют реализовать.

Военная роль Крыма

За годы оккупации Крым превратили в один из ключевых военных центров России в Черном море. Здесь размещали технику, склады и личный состав. Однако сейчас эта роль постепенно ослабевает. Сергей Братчук отмечает, что контроль Украины над северо-западной частью Черного моря существенно изменил баланс сил. В частности, после событий вокруг острова Змеиный российские позиции ослабли.

"О военно-морской составляющей Крыма как об определяющей говорят все меньше", — говорит он.

По его словам, значительную часть Черноморского флота Россия была вынуждена передислоцировать в Новороссийск. Но даже там безопасность не гарантирована — база также подвергается ударам. Кроме того, Крым остается логистическим и военным хабом, через который идет снабжение на фронт. Именно поэтому украинские силы системно бьют по ПВО, складам и инфраструктуре.

Логистика под давлением

Отдельное направление — сухопутный коридор в Крым, который Россия пытается построить через оккупированные территории юга Украины. Речь идет о дорогах, железной дороге и узловых станциях. Впрочем, как отмечает Братчук, реальное состояние этой логистики далеко от заявлений российской пропаганды. Часть маршрутов оккупанты только пытаются восстановить или используют старую украинскую инфраструктуру.

"Далеко не все так радостно удалось сделать россиянам, как они пытаются подать", — подчеркивает он.

Украинские силы регулярно наносят удары по ключевым узлам. В частности, речь идет о районах Мелитополя, Бердянска и Джанкоя. Это затрудняет поставки боеприпасов, техники и горючего. Также после поражений транспортной инфраструктуры возрастает нагрузка на Крымский мост. Но он уже не может работать с той же эффективностью, как раньше. В результате логистика оккупантов становится уязвимой, а поставки на фронт - нестабильным.

Как сообщали Новини.LIVE, что Россия не имеет полностью безопасного места для своего флота и нефтяного экспорта в Черном море. Даже после усиления обороны ключевые порты остаются уязвимыми для ударов. Новороссийск частично возобновил работу после атак, но работает с ограничениями. Альтернативных надежных баз в регионе фактически не осталось.

Также Новини.LIVE писали, что во временно оккупированном Крыму российская система противовоздушной обороны работает в условиях постоянных потерь и перегрузки. Часть радиолокационных средств ВСУ регулярно выводят из строя, что заставляет врага постоянно перестраивать схему защиты. Речь идет не об усилении системы, а о попытках удержать ее работоспособность.