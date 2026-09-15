День города Одессы: Кипер призвал сохранить дату 2 сентября

Оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

День города Одессы предлагают оставить 2 сентября, хотя дискуссии о возрасте города и дате его основания продолжаются. Олег Кипер считает, что окончательный год должны определить историки на основании документов. В то же время он призвал не превращать дату празднования в новую линию раскола между одесситами и всем сообществом города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Реклама

Дата празднования

Глава Одесской ОВА Олег Кипер во время выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики заявил, что День города следует и в дальнейшем отмечать 2 сентября. В то же время он подчеркнул, что истинный возраст Одессы и год ее фактического основания должны определить историки. По его мнению, при проведении этого исследования нужно опираться на документы и подтвержденные факты, а не на имперские мифы.

Кипер также призвал не делать дату Дня города новым поводом для общественного противостояния. По его словам, 2 сентября — дата, к которой привыкли одесситы.

"Десятилетиями Россия навязывала нам мифы, переписывала нашу историю, продвигала собственную пропаганду и вытесняла украинский язык и культуру. Именно поэтому для нас принципиально важно укреплять украинское культурное и информационное пространство, расширять присутствие украинского языка, поддерживать национальные СМИ и очищать публичное пространство от имперского наследия", — заявил Кипер.

Читайте также:

Нарратив о Екатерине

Дискуссия касается не только даты празднования, но и самой истории Одессы. В эксклюзивном интервью Новини.LIVE соруководитель археологической экспедиции Андрей Красножон рассказал, что утверждение о том, что именно Екатерина II основала Одессу, возникло не при её жизни. Историк отмечает, что этот нарратив сформировался уже в XIX веке, примерно в 1837 году, во времена князя Михаила Воронцова.

Красножон подчеркивает, что даже в XIX веке эту версию не воспринимали как неоспоримый исторический факт. По его словам, в профессиональной среде к ней относились скептически, а дату основания отмечали лишь несколько раз.

"Этот так называемый нарратив появился во времена Воронцова аж в 1837 году. И к нему сами российские профессора и одесситы относились без особого внимания. Мы видим это по воспоминаниям многочисленных авторов XIX века", — рассказал историк.

Порт Хаджибей

Отдельно историк обращает внимание на документы Екатерины II. По его словам, в указе императрицы речь идет о строительстве порта в Хаджибее, то есть населенный пункт уже существовал до начала строительства новой портовой инфраструктуры. Именно поэтому, считает Красножон, называть Екатерину основательницей города некорректно. Императрице уже было известно о существовании Хаджибея, а её решение касалось развития порта.

"Она была бы очень удивлена, если бы услышала, что ей вместе с Дерибасом и Деволаном приписывают основание Одессы. Какая тут основательница Одессы, если она в своём указе пишет: в городе Хаджибей построить порт? Город Хаджибей в её собственном представлении уже существовал", — отметил Красножон.

По словам историка, Хаджибей был известен ещё до перехода территории под контроль Российской империи. В то же время точное время возникновения города пока нельзя назвать окончательно установленным.

Крепость Хаджибей

Красножон также рассказал о том, как образ Хаджибея менялся в советский период. По его словам, советские власти не могли просто отрицать существование Хаджибея, ведь о нем писали еще в российской историографии и документах XVIII–XIX веков. В частности, историк упоминает Хаджибейскую крепость, которая фигурировала в исторических трудах. В 1889 году в Одессе даже издали юбилейное исследование, посвященное столетию взятия Хаджибея. Сам факт существования крепости и ее захвата Дерибасом не исчезал из российской и советской историографии.

По словам Красножона, зато менялся другой акцент — Хаджибей стали представлять не как город, а как небольшое поселение.

"Нельзя убрать Хаджибей, а что тогда взял Дерибас? А вот убрать город можно. И таким образом в советской историографии было негласно зафиксировано в основном, что да, здесь было что-то османское, но не город, даже не городко. Поселок, четыре татарские хижины, полуземлянки", — пояснил историк.

Город у моря

В то же время в документах XVIII века Хаджибей называли городом или городком. Красножон ссылается на картографические материалы и описания того времени, в частности на работы Исленева и Деволана. Поэтому, по словам историка, современники воспринимали Хаджибей как небольшой город. Другой вопрос — когда именно он сформировался как населенный пункт. Это уже требует дальнейших археологических исследований.

"С точки зрения нормативов конца XVIII века, как российских, так и османских, это был небольшой город, который существовал здесь с давних времен. С XVI века или XVII — это уже дело археологов. Но ведь современники воспринимали его как город", — сказал Красножон.

Перестройка Хаджибея

После перехода Хаджибея под контроль Российской империи город не возник на пустом месте. По словам Красножона, его перестроили, изменили планировку, развили гавань и возвели большие каменные молы. Это существенно увеличило масштабы торговли. В то же время основная логика развития территории через порт сохранилась: украинская степь поставляла зерно, а море давало возможность отправлять его дальше.

"Российская империя всё перестроила, разработала новую планировку, адаптировала морскую гавань к своим технологическим возможностям того времени, возвела большие каменные молы, и началась торговля, гораздо более интенсивная", — рассказал историк.

Переименование Одессы

Еще один важный момент касается самого названия города. Красножон отмечает, что после захвата Хаджибея в 1789 году российские власти не переименовали его сразу. По словам историка, до 1795 года населенный пункт продолжал называться Хаджибеем. При этом четкого приказа о переименовании в Одессу, по его словам, нет.

"С 1789 года, когда они его захватили, до 1795 года, находясь под российской властью, этот город продолжал сохранять старинное османское название. Лишь затем оно как бы было переименовано в Одессу, хотя никаких приказов по этому поводу нет", — отметил Красножон.

Исторические раскопки

Поэтому вопрос о возрасте Одессы не сводится лишь к выбору между двумя датами. Речь идет о том, что именно считать началом истории города — появление первого поселения, существование Хаджибея как города или масштабную перестройку и развитие порта в конце XVIII века. Красножон подчеркивает, что окончательные выводы должны основываться на документах и археологических находках. Для этого, в частности, необходимы исследования остатков Хаджибейской крепости.

"Здесь нужно чётко расставлять акценты. Чтобы увидеть остатки крепости Хаджибей, нужны деньги", — подчеркнул историк.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе предлагают пересмотреть официальную дату основания города. В настоящее время ею считается 2 сентября 1794 года, однако военные считают такой отсчет связанным с историей Российской империи. Они напомнили о более древних упоминаниях о поселениях на территории современной Одессы и призвали провести экспертное обсуждение.

Также Новини.LIVE писали, что ранее на Приморском бульваре ученые извлекли более тысячи артефактов, датируемых периодом от античности до оккупации Одессы. За 2,5 месяца работ на аллеях и площади возле Дюка было заложено около 10 шурфов (вертикальные горные выработки) и 3 раскопа.