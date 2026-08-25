Депутат Одесского горсовета Дмитрий Танцюра скончался

Депутат Дмитрий Танцюра. Фото: Дмитрий Танцюра/Facebook

Мария Луценко Редактор

В Одессе скончался депутат городского совета Дмитрий Танцюра. Он был депутатом пяти созывов и много лет работал в горсовете. Танцюра также занимался предпринимательской деятельностью и имел юридическое образование. Ему было 47 лет. Информация о причине смерти пока неизвестна.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу политической партии "Доверяй делам".

Сообщение о смерти депутата. Фото: скриншот из Facebook

Что известно

Дмитрий Танцюра родился 8 декабря 1978 года в Одессе. В 1986–1996 годах учился в школе № 9, которая сейчас имеет статус гимназии № 2. После школы поступил на факультет государственного строительства и управления юридического института Одесского государственного университета. В 1998 году факультет перевели в Одесскую государственную юридическую академию. В 2001 году Танцюра окончил академию по специальности "правоведение", а в 2002 году получил степень магистра государственной службы.

Карьера депутата

Танцюра начал профессиональную деятельность в сфере бизнеса. В 1998–2000 годах работал коммерческим директором ООО "Вага", а с 2000 по 2003 год был директором ООО "Панком-Авто". В 2008 году он основал юридическую компанию "Южная правовая компания". С 1 января 2010 года Танцюра занимал должность генерального директора ООО "Д.И.М.-Групп". Также в 2020 году он был избран депутатом Одесского городского совета от партии "Доверяй делам".

По данным "ПолитХаба", Танцюра был депутатом Одесского городского совета IV, V, VI, VII и VIII созывов. В нынешнем горсовете он представлял округ № 1 и входил в постоянную комиссию по вопросам планирования, бюджета и финансов.

Смерть депутата

Информация о причине смерти пока не сообщается. Дату и место прощания с Дмитрием Танцюрой обещают сообщить дополнительно.

После его смерти мандат должен перейти к следующему по очереди кандидату в соответствии с избирательным законодательством. Кто именно получит мандат, должна определить Одесская городская территориальная избирательная комиссия.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 1 апреля простились с Владимиром Комаровым. Церемония состоялась в Свято-Пантелеймоновском мужском монастыре. Провести его в последний путь пришли родные, друзья и горожане. Близкие говорят — вместе с ним ушла часть души Одессы.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе простились с депутатом горсовета Александром Иваницким. Церемония состоялась на Втором христианском кладбище. Тело депутата нашли в автомобиле утром 20 апреля в Приморском районе Одессы. По предварительным данным, он погиб в результате самоубийства с применением огнестрельного оружия.