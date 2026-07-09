Дизель вместо фронта: в Одессе задержали офицера ТЦК

Задержание офицера. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

Мария Луценко Редактор

В Одессе разоблачили офицера районного ТЦК и СП, которого подозревают в получении взятки. Вознаграждением должна была стать тонна дизельного топлива. За это он якобы обещал помочь военнообязанному решить вопрос с воинским учетом. Подозреваемого задержали сразу после получения талонов на топливо.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Что предлагал офицер

По данным следствия, лейтенант мобилизационного отдела одного из районных ТЦК и СП пообещал через знакомую помочь мужчине, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Он уверял, что может повлиять на руководство районного ТЦК и СП, чтобы удалить информацию о мужчине из системы "Оберег", оформить направление на военно-медицинскую комиссию и способствовать получению заключения о годности к службе только в нештурмовых подразделениях. Речь шла, в частности, о подразделениях обеспечения, связи, логистики, учебных центрах или территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Взятка топливом

За свои «услуги» офицер требовал тысячу литров дизельного топлива. Как установили правоохранители, он получил 100 талонов номиналом по 10 литров каждый, после чего его задержали следователи полиции и сотрудники СБУ.

Что грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, сопряженное с вымогательством такой выгоды. Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 1,5 млн гривен. В случае доказательства вины ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Взятки в армии

Отметим, ранее 33-летний офицер одной из воинских частей предложил знакомому военнослужащему помочь пройти военно-медицинскую комиссию и получить медицинские заключения, которые должны были стать основанием для признания его негодным к дальнейшей службе. За свои «услуги» он требовал 23 тысячи долларов, обещая повлиять на должностных лиц ВЛК.

Правоохранители задержали подозреваемого во время получения денег. В ходе обысков изъяли денежные средства, мобильный телефон и автомобиль фигуранта. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, сопряженное с вымогательством такой выгоды. В случае доказательства вины ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе в суд было направлено дело в отношении трех сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководителя и члена общественной организации, которых обвиняют в вымогательстве денег у военнообязанных. По данным следствия, четверо фигурантов силой посадили мужчину в микроавтобус, возили по городу и вымогали 6 тыс. долларов, угрожая доставкой в ТЦК и отправкой на фронт. После получения денег их задержали.

Также Новини.LIVE писали, что одесситам за деньги оформляли фиктивное трудоустройство и командировки мужчинам, что давало отсрочку от мобилизации и возможность выехать за границу. «Бронь» стоила до 8 000 долларов, командировка — до 10 000 долларов, а за незаконную переправку через границу — до 15 000 долларов. Делик с сообщниками также взимал ежемесячную плату в размере 10 тыс. грн с «клиентов» за «обслуживание» схемы.