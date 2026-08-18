До 97 гривен за литр: в Одессе изменились цены на заправках

Заправка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Стоимость топлива в Одессе продолжает колебаться, а разница между сетями местами достигает нескольких гривен за литр. По состоянию на 18 августа самый дешевый А-95 среди проверенных заправок стоит 78,90 гривны, тогда как за дизельное топливо просят уже до 96,90 гривны за литр.

Новини.LIVE выяснили, сколько стоит заправить автомобильный бак в Одессе 18 августа.

Сколько стоит топливо в Одессе

На АЗС UKRNAFTA бензин А-92 стоит 76,90 грн/л, А-95 — 78,90 грн/л, А-95 Energy — 81,90 грн/л. Дизельное топливо продается по 89,90 грн/л.

На ОККО PULLS 100 стоит 92,90 грн/л, PULLS 95 — 85,90 грн/л, А-95 Евро — 82,90 грн/л. Цена PULLS ДП составляет 96,90 грн/л, обычного дизельного топлива Евро — 93,90 грн/л.

На WOG А-95 Евро стоит 82,90 грн/л, А-95 Mustang — 85,90 грн/л, а Mustang 100 — 92,90 грн/л. Дизельное топливо «Евро» продается по 93,90 грн/л, Mustang ДП — по 96,90 грн/л.

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС UKRNAFTA в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Актуальная стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС ОККО в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Как изменились цены за сутки

По данным Минфина, 17 августа средняя стоимость бензина А-95 в Одесской области составляла 80,52 грн/л. За сутки он подешевел на 56 копеек. Премиальный А-95 стоил в среднем 83,41 грн/л, что на 57 копеек меньше, а дизель — 92,17 грн/л, подешевев на 19 копеек. А-92 остался без изменений — 76,90 грн/л, как и автомобильный газ, средняя стоимость которого составляла 42,59 грн/л.

Тарифы на коммунальные услуги в Одессе

Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября тариф на электроэнергию для жителей Одессы не изменится. Бытовые потребители продолжат платить по действующим расценкам, а владельцы двухзонных счетчиков ночью могут пользоваться электроэнергией вдвое дешевле. Также цена газа для одесситов не изменится. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины" будут платить 7,96 грн за кубометр. Кроме того, в сентябре одесситы продолжат оплачивать вывоз бытовых отходов по действующим тарифам. Единой стоимости для всего города нет: цена зависит от компании, обслуживающей конкретную территорию, а также от того, живет ли человек в многоквартирном или частном доме.

В то же время, как ранее писали Новини.LIVE, в городе утвердили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Речь идет о применении цен, установленных для «Инфоксводоканала» постановлением НКРЭКП. При этом льготы и право на субсидию останутся без изменений.