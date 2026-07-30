Проект «Небо Одессы» продемонстрировал результаты борьбы с БПЛА

Украинские дроны. Фото: скриншот из видео

Проект "Небо Одессы", запущенный осенью 2024 года, уже дал результаты в борьбе с российскими беспилотниками. По состоянию на начало июля 2026 года 9 406 вражеских летательных аппаратов не достигли своих целей. Над созданием и развитием системы совместно работали Государственное бюро расследований и подразделение Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Начало проекта

Идея проекта появилась в сентябре 2024 года. Государственное бюро расследований предложило создать простые и недорогие дроны, которые помогли бы защищать южные области Украины от российских ударных беспилотников. К реализации привлекли одно из подразделений Национальной гвардии Украины. Для работы над проектом сформировали команду из мобилизованных инженеров, конструкторов, программистов и других специалистов в сфере беспилотных систем.

Две системы

Проект состоит из двух основных разработок — "Фемида" и "Слобода". "Фемида" — это семейство ударных и зенитных беспилотников различных модификаций. Они могут поражать как воздушные, так и наземные цели. Модульная конструкция позволяет быстро менять отдельные элементы и адаптировать системы к новым угрозам, а использование доступных материалов сокращает время производства и снижает стоимость.

"Слобода" — мобильный комплекс управления дронами-перехватчиками. Он интегрирован в систему противовоздушной обороны и обеспечивает взаимодействие операторов с подразделениями, контролирующими воздушное пространство. Благодаря мобильности экипажи могут быстро менять место работы и расширять зону применения беспилотников.

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Боевая эксплуатация

По информации разработчиков, системы уже прошли испытания в полевых и боевых условиях и получили сертификацию для использования Силами обороны Украины. Сообщается, что во время боевого применения комплекс "Фемида" продемонстрировал эффективность на уровне 85% даже в условиях работы российских средств радиоэлектронной борьбы.

Дальнейшие планы

По словам участников проекта, его главная цель — усилить защиту Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Кировоградской областей с последующим расширением на другие регионы Украины. Также на базе Национальной гвардии создали школу операторов беспилотников, мастерские, мобильные казармы и командные пункты. К развитию проекта приглашают присоединиться гражданских специалистов, имеющих опыт в разработке беспилотных систем и соответствующих технологий.

Украинский дрон-камикадзе

Ранее в Одесской области протестировали новый дрон-камикадзе авиационного типа под названием "Бебрадрон". Его разработали по запросу с фронта для поражения целей, недосягаемых для обычных FPV-дронов из-за ограниченного расстояния и малого веса взрывчатки. Базовая конфигурация аппарата рассчитана на дальность полета до 45 км и боевую нагрузку 7,5 кг, однако модульность системы позволяет изменять это соотношение в зависимости от задачи (например, уменьшить вес заряда до 4 кг для увеличения дальности свыше 50 км).

Ключевыми преимуществами дрона являются автоматический запуск с пневматической катапульты, устойчивость к вражеским средствам РЭБ благодаря режиму "круиз" и простота управления — опытные пилоты FPV осваивают его за 10–15 минут. Кроме того, модульная конструкция позволяет легко ремонтировать аппарат в полевых условиях и быстро перемещать производственные мощности в случае угрозы. После завершения последних этапов испытаний "Бебрадрон" планируется запустить в серийное производство.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает атаковать Одессу и Одесскую область, используя различные виды вооружения и меняя маршруты ударов. Враг пытается перегрузить украинскую ПВО, истощить её и найти слабые места в системе защиты. В то же время Украина продолжает наносить удары по российским объектам, в частности в Чёрном море. Новые атаки могут стать частью длительной борьбы за контроль над морской логистикой.

Также Новини.LIVE сообщали, что Одесса и Одесская область остаются одними из главных направлений российских атак. Украинские военные готовят регион к различным сценариям и усиливают оборону города. Силы обороны готовы реагировать на новые угрозы, в частности на возможную попытку врага продвинуться в направлении Одессы.