Два района Одессы останутся без воды: адреса бюветов

Кран в квартире. Фото: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Водопроводные сети Одессы регулярно ремонтируются, чтобы обеспечить их надежную работу и предотвратить новые аварии. Во время таких работ иногда приходится временно приостанавливать водоснабжение. Очередные отключения запланированы на 7 августа. Они затронут жителей двух районов города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Инфоксводоканал".

Где не будет воды

По информации филиала "Инфоксводоканал", из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе без водоснабжения временно останутся жители части Хаджибейского и Пересыпского районов Одессы. С 10:00 до 17:00 воду отключат в микрорайоне Троицкий (бывший поселок Дзержинского) и микрорайоне Преображенский (бывший Ленселище).

С 09:15 до 23:00 водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

ул. Академика Сахарова, 42;

ул. Семена Палия, 119, 121, 125, 125-А, 125-Б, 125-Д, 127;

ул. Ярослава Баиса, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 16-А, 20.

Когда восстановят

После завершения аварийно-ремонтных работ подачу воды обещают возобновить. В случае необходимости жители могут обратиться в круглосуточную службу поддержки "Инфоксводоканала".

Куда обращаться

При возникновении вопросов жители могут обращаться в круглосуточную службу "Инфоксводоканала":

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-170-01-55

Бюветы в Одессе

В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

Михайловский сквер,

просп. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвиты, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

просп. Леси Украинки, 33,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Тариф на воду

В августе жители Одессы по-прежнему будут оплачивать воду по действующим тарифам. Один кубометр водоснабжения вместе с водоотведением стоит 35,16 грн. Кроме того, ежемесячно необходимо оплачивать абонентское обслуживание в размере 94,38 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области ухудшается ситуация с водными ресурсами из-за критического обмеления Днестра. По данным Украинского гидрометеорологического центра, на отдельных участках реки уровень воды опустился до самых низких показателей за всё время наблюдений. Экологи предупреждают, что это не временное явление, а следствие климатических изменений, к которым Одессе придётся адаптироваться.

Также Новини.LIVE сообщали, что тарифы на большинство коммунальных услуг в августе для одесситов не изменились. Так, электроэнергия для бытовых потребителей по-прежнему стоит 4,32 грн за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составляет 2,16 грн/кВт·ч. Эти расценки будут действовать как минимум до 31 октября 2026 года.