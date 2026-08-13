РФ атаковала два поезда на Одесчине: очевидцы про удары

Поезд после атаки. Фото: Одесская ОВА

Мария Луценко Редактор

13 августа Россия дважды атаковала поезда в Одесской области с помощью ударных дронов. Во время первого удара погибли машинист и его помощник. Пассажиров из опасного участка эвакуировали на автобусах в Одессу. Впоследствии под удар попал еще один тепловоз, но на этот раз никто не пострадал.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с пассажирами поездов и узнали подробности об атаках.

Эвакуация людей

Пассажирка поезда Одесса — Днепр Анастасия рассказала, что сначала люди не понимали, почему поезд резко остановился. Примерно через пять минут проводник объявил об экстренной эвакуации. По её словам, пассажиры начали выходить из вагонов и отходить подальше от поезда. Вскоре прибыли спасатели и медики.

«Мы начали выбегать из поезда и идти в сторону платформы. Затем приехали пожарные, скорая помощь. Когда мы уже вышли из поезда, увидели, что с левой стороны всё горит», — рассказала Анастасия.

Анастасия об атаке на поезд. Фото: Новини.LIVE

Она отметила, что поезд должен был доехать до ближайшей станции, где пассажиров планировали организованно эвакуировать. Однако до станции он не доехал примерно 100 метров — именно тогда произошел удар.

"До станции нам не хватило буквально ста метров, и реактивный "Шахед" попал прямо в первый вагон", — добавила девушка.

Затем пассажиров начали вывозить на автобусах. Среди них было много детей. Анастасия также рассказала, что после пережитого планирует возвращаться в Днепр не на поезде.

"Мы для себя приняли решение возвращаться на автобусе или на машине. Сегодня увидели новость о втором "Шахеде", поэтому теперь боимся ехать на поезде", — подытожила пассажирка.

Помощь водителей

Водитель автобусов Владимир Петрович рассказал, что после сообщения о взрыве отложил свои дела и вместе с другими водителями отправился помогать пассажирам. Сначала к месту эвакуации прибыли четыре автобуса. Впоследствии к перевозке подключились автобусы общины и другой транспорт. Часть людей временно разместили в детском саду, где им дали воду, чай и еду.

"Я уже выезжал на работу, возвращаюсь, бросаю всё. Я занимаюсь перевозками, у меня есть несколько автобусов. Я отменяю рейсы автобусов, и мы все едем помогать", — отметил Владимир.

Владимир об эвакуации. Фото: Новини.LIVE

По его словам, среди эвакуированных было много детей. Одному ребенку после прибытия в Доброслав вызвали скорую помощь. Медики осмотрели её и оказали необходимую помощь. Водитель отметил, что люди сначала были очень напуганы, но после организации эвакуации успокоились. К оказанию помощи подключались различные общины, которые направляли дополнительные автобусы.

"Люди, конечно, были напуганы. Но когда мы уже все организовали, они говорили: как у вас так быстро все организовалось. Благодарили нас", — добавил он.

Владимир также поблагодарил всех, кто помогал с транспортом и дорогой к месту эвакуации. По его словам, благодаря совместным усилиям пассажиров удалось доставить их в Одессу.

Вторая атака на поезда

Пассажир поезда Одесса — Житомир, который попал под удар позже, рассказал, что ехал вместе с мамой. Люди уже знали об ударе по поезду, который ехал впереди, когда рядом с их составом под атаку попал тепловоз. По его словам, он находился примерно в 100 метрах от поезда. После удара тепловоз перевернулся на путях.

"Перед нами ехал тепловоз, по нему ударили в 100 метрах от нас. Он перевернулся на наши пути. У нас была большая истерика у детей, у женщин. Крики", — отметил пассажир Алексей.

Алексей об атаке на второй поезд. Фото: Новини.LIVE

После этого проводники начали выводить людей из поезда и объяснять через громкоговоритель, как нужно удаляться подальше от опасного участка. Мужчина также отметил, что эвакуацию организовали довольно быстро, хотя людям пришлось пройти несколько километров до автобусов.

"Проводники свою работу выполняли. Прямо заставляли выходить, объясняли, как нужно дальше отходить от поезда. Через громкоговоритель всё объясняли", — добавил он.

Эвакуация в Одессу

Пассажирка Ирина рассказала, что пережила оккупацию Киевской области в начале 2022 года, но нынешняя атака стала для неё особенно тяжёлым испытанием. Она отметила, что впервые оказалась в ситуации, когда взрывы прогремели непосредственно рядом с поездом. Особенно сильно, по её словам, переживали женщины и дети.

"Честно говоря, впервые попадаю в такую ситуацию. Я пережила оккупацию в начале 2022 года в Киевской области. И, честно говоря, было не так страшно, как сегодня", — рассказала Ирина.

Ирина о пережитой атаке. Фото: Новини.LIVE

Пассажиров вывели из поезда и отвели подальше от путей. Когда стало известно о дальнейшей опасности, людей направили в лесополосу. Ирина рассказала, что после эвакуации люди хотели как можно быстрее добраться до Одессы. Для них организовали автобусы, а также воду и печенье.

"Автобус организовали довольно быстро, воду, печенье — довольно быстро всё организовалось", — добавила девушка.

По словам пассажирки, до поездки она хотела отдохнуть в Одессе, но после пережитого уже не решилась бы ехать на поезде в такой ситуации.

Атака дронов

Еще одна пассажирка, Анна, рассказала, что после остановки поезда люди оказались в поле. Сначала они не знали, что именно произошло, а позже прочитали новости об ударе по другому поезду. Во время следующей атаки пассажиров отвели в лесополосу. По словам Анны, сначала люди даже не услышали приближения дрона.

"Когда уже услышали взрыв, поняли, что это, наверное, наш вагон, наш поезд. К сожалению, это был наш, но, к счастью, никто не пострадал", — вспомнила Анна.

Анна об эвакуации. Фото: Новини.LIVE

Пассажирка отметила, что от утренней остановки до прибытия в Одессу прошло много часов. В то же время помощь, по её словам, организовали достаточно быстро.

"Довольно быстро организовали помощь, учитывая, что предыдущий поезд также пострадал. А так, в принципе, "Укрзализныця" — молодцы", — поделилась женщина.

Отмена поездов в Одесской области

Из-за последствий российских атак в Одесской области изменили движение части поездов. По состоянию на 16:00 с места происшествия эвакуировали ещё 525 пассажиров, среди них было 130 детей. Для перевозки людей в безопасные места задействовали ещё 15 автобусов. Также известно об одном пострадавшем ребёнке. Медики оказали ему помощь на месте. 13 августа не будут курсировать ряд пригородных электричек между Одессой и станциями Колосовка, Мартыновская и Помощная, а также в обратном направлении.

Люди с чемоданами. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаках

По данным Одесской областной прокуратуры, утром 13 августа российские войска атаковали ударными дронами пассажирский поезд в Одесской области. На месте погибли двое гражданских — 50-летний машинист и его 41-летний помощник. Правоохранители фиксируют последствия атаки. По факту гибели людей начато досудебное расследование по статье о военных преступлениях.

Пассажиры выходят из автобуса. Фото: Новини.LIVE

Впоследствии российский дрон во второй раз за день атаковал поезд в Одесской области. На этот раз под удар попал тепловоз, который выполнял маневровые работы, чтобы поезда могли разъехаться. Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что бригаду тепловоза заранее предупредили, поэтому никто не пострадал.

Автобус, эвакуировавший людей. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, во вторник , 11 августа, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Одесского района ударными реактивными дронами. В результате атаки погибли двое мужчин, ещё трое человек пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что Одесса ночью и утром 12 августа подверглась российским атакам. В результате ударов зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры. В многоэтажном доме после ночной атаки произошел пожар в квартире. К счастью, люди не пострадали.