Экономист: восстановление портов РФ после атак может занять полгода

Общий вид объекта ВМС России. Фото: Reuters

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Повреждения российской портовой инфраструктуры могут существенно повлиять на морской экспорт РФ. Наибольшие повреждения, по словам экономиста Ивана Уса, получил терминал в Новороссийске. Его восстановление может занять не менее полугода, а удары по российским портам могут подтолкнуть Москву к согласованию механизма безопасного судоходства в Черном море.

Об этом главный консультант Национального института стратегических исследований (НИСИ), экономист Иван Ус заявил в эфире программы Ранок.LIVE в пятницу, 14 августа.

Восстановление терминала в РФ может занять полгода

По словам Ивана Уса, больше всего повреждений получил Новороссийский терминал. По его мнению, последствия для российского экспорта могут быть длительными, поскольку поврежденную инфраструктуру необходимо восстановить.

Экономист оценивает, что этот процесс может занять не менее полугода. В то же время срок может быть больше, если объект будет подвергаться новым ударам.

"Давайте на полгода, как минимум. Возможно, и больше, потому что нужно все это восстановить. И это при условии, что туда ничего не прилетит", — отметил эксперт.

Удары могут повлиять на ситуацию в Черном море

Ус также пояснил, что Украина, по его мнению, своими ударами по российской портовой инфраструктуре может пытаться подтолкнуть Россию к согласованию механизма безопасного судоходства в Черном море.

Экономист напомнил о предложении по организации конвоя для судов с украинской сельскохозяйственной продукцией с участием военных кораблей НАТО. По его словам, в таком случае вопрос безопасного прохождения судов потребует согласования с Россией.

В то же время Ус отметил, что для Украины Черное море остается лучшим вариантом для экспорта, поскольку использование речных портов удорожает логистику.

"Лучший вариант — это Черное море, потому что речные порты — это удорожание логистики. И так мы окажемся в ситуации: согласится ли Россия или нет? Я понимаю, что они не хотят соглашаться, но мы также не можем не оставить им выбора", — пояснил экономист.

По словам экономиста, Украина таким образом наносит удары по российской портовой инфраструктуре, чтобы у Москвы также были причины рассматривать договоренности о безопасном судоходстве.

Он отметил, что наибольший ущерб именно Новороссийскому терминалу может иметь долгосрочные последствия для российского экспорта из-за необходимости восстановления объекта.

Новини.LIVE сообщали, что недавно вблизи Новороссийска украинские силы поразили два российских фрегата и малый ракетный корабль "Буян-М". По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, эти корабли использовались для ракетных атак по Украине. Он также отметил, что Новороссийск больше не является безопасной базой для российского флота.

Новини.LIVE также писали, что Украина через третью сторону передала России предложение взаимно прекратить атаки на гражданские цели в Чёрном море. Киев в настоящее время ожидает ответа Москвы, которая заявляет, что не получала формального предложения о перемирии. Усиление ударов по судам и портам уже затруднило украинский аграрный экспорт и вынудило часть судовладельцев избегать портов Одесской области.