Экстренка Одесчины нуждается в персонале — крик души водителя скорой

Водитель скорой. Фото: скриншот

В бригаде скорой помощи одному из сел Одесской области крайне не хватает фельдшеров. Сейчас там работает только один, однако этого мало, чтобы своевременно и качественно оказывать помощь пострадавшим.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.



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В селе Дачное Одесской области работники экстренки подчеркивают, что им крайне мало персонала. Мужчина, проработавший на скорой 12 лет водителем, рассказывает, что сейчас в его бригаде есть только один фельдшер. Однако оборудования и приборов в карете гораздо больше, чтобы один специалист смог со всем справиться.

"Как фельдшер с двумя руками может оказать помощь пострадавшему и пользоваться всем оборудованием? Это оборудование рассчитано на реанимацию, на спасение", — отмечает мужчина.

Водитель кареты скорой отмечает, что через Дачненскую ОТГ проходит международная трасса Одесса-Киев, на которой, к сожалению, происходит много ДТП.

"Здесь находились три фельдшера, но они не успевали оказать помощь", — говорит мужчина.



Ранее сообщалось, что Одесская область получила очередную гуманитарную помощь от Поморского воеводства Польши. От портнеров пришли 10 генераторов и карета скорой помощи.



Также мы писали о том, что во время проверок были обнаружены нарушения в работе центра экстренной медицинской помощи и неправильное распределение средств, выделенных НСЗУ, о которых бывший глава не смог отчитаться. Речь идет о 700 миллионах гривен в год.