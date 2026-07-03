Экстренные отключения света в Одессе: сети не справляются

Энергетики ремонтируют сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В пятницу, 3 июля, часть жителей Одессы столкнулась с перебоями в электроснабжении и водоснабжении. Энергетики прибегли к экстренным отключениям из-за значительной нагрузки на сеть, а "Инфоксводоканал" проведет аварийные ремонтные работы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет и филиал "Инфоксводоканал".

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот

Экстренные отключения света в Одессе

По информации Одесского горсовета, из-за аномальной жары в области резко возросло потребление электроэнергии. В то же время оборудование, поврежденное в результате предыдущих российских атак, пока не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

Именно поэтому для предотвращения аварий энергетики вынуждены прибегать к экстренным отключениям электроснабжения. Кроме того, специалисты компании продолжают проводить плановые и аварийные ремонты сетей.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Отсутствие воды в Одессе

Также сегодня до 21:30 из-за аварийных ремонтных работ на водопроводных сетях будет временно приостановлено водоснабжение в части Пересыпского района. Без воды останутся дома по адресам:

ул. Ярослава Баиса: 1, 1-А, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 11-А;

ул. Семена Палия: 21, 109, 109/1, 109/2, 109/3, 109-А, 113-Д, 119, 121.

Кроме того, перебои с водоснабжением наблюдаются и на следующих улицах:

4-й Черноморский переулок (частично);

проспект Князя Владимира Великого, 126–138;

улица 28-й Бригады, 2–2А, 29–31;

улица Виталия Блажка, 6;

улица Независимости, 10–16 (с корпусами);

переулок Гонсиоровского, 2–43;

улица Кондрашина, 1–43;

улица Педагогическая, 2–52;

улица Леся Курбаса, 1–10;

улица Академическая, 1–16;

Балтиморская улица, 18–33;

Фонтанская дорога, 10–69;

улица Анатолия Савельева, 1–12;

Адмиральский проспект (частично);

улица Тинистая;

Клубничный переулок;

Компасный переулок;

улица Генуэзская;

улица Семьи Глодан (частично);

улица Евгения Чикаленко (частично);

улица Новощипный Ряд, 23–27;

Преображенский парк.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра предприятия: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05 и 093-170-01-55 (круглосуточно).

Где набрать воды

В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

Михайловский сквер,

просп. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвиты, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

просп. Леси Украинки, 33,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Тариф на коммунальные услуги в июле

Новини.LIVE сообщали, что одесситы будут платить за электроэнергию в июле по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двузональному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт·ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июле тариф на централизованное водоснабжение для населения составит 14,93 грн за кубометр без НДС, а на водоотведение — 14,37 грн. С учётом налога одесситы платят около 17,92 грн за кубометр воды и 17,24 грн за канализацию. Общая стоимость двух услуг составляет примерно 35,16 грн за кубометр.