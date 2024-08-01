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Энергетики назвали часы со светом на Одесчине завтра — известные графики отключений

1 августа 2024 22:41
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение света в Одесской области 2 августа: энергетики дали графики
Энергетик работает на сетях. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области в пятницу, 2 августа, почасовые отключения электроэнергии не прогнозируются. Однако в городе не исключены ремонтные работы на электросетях, а также в случае большой нагрузки на энергосистему страны могут ввести экстренные отключения. Отметим, что энергетики призывают пользоваться техникой с 11:00 до 15:00.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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Сообщение ДТЭК. Фото: ДТЭК

Отключение света в Одесской области

Во время отключения график учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что пока нет угрозы отключения в светло-серой зоне. Однако одесситы все равно призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

Отключение света Одесса, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Мы писали, что в Одессе до зимы нужно производить минимум 30 МВт электроэнергии для обеспечения теплом и водой. В горсовете рассматривают вопрос установки на домах солнечных батарей.

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Одесская область электроснабжение Укрэнерго Новости Одессы ДТЭК энергосистема отключения света свет

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