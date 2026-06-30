В Одессе сегодня будут действовать графики отключения света: расписание

Генератор обеспечивает электроэнергией заведение. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области сегодня, 30 июня, будут введены почасовые отключения света. Ограничения будут действовать в вечернее время из-за резкого роста потребления электроэнергии в связи с жарой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот Укрэнерго

Отключения света в Одесской области

Для бытовых потребителей почасовые отключения запланированы с 17:00 до 22:00. По информации энергетиков, одновременно могут отключать от половины до одной очереди потребителей.

В этот же период — с 17:00 до 22:00 — графики ограничения мощности будут применяться и к промышленным предприятиям и бизнесу.

В Укрэнерго пояснили, что причиной введения ограничений стала значительная нагрузка на энергосистему из-за жаркой погоды, когда существенно возрастает использование кондиционеров и другой охлаждающей техники.

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Жителей Одесской области призывают экономно пользоваться электроэнергией, особенно в вечерние часы. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему и сократить продолжительность отключений.

Кроме того, распоряжения Укрэнерго могут меняться в течение дня. Если это произойдет, графики для области также обновят или введут экстренные отключения. Именно поэтому жителей просят проверять актуальную информацию на сайте оператора ДТЭК.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

личное сообщение в Facebook;

подав заявку на сайте ДТЭК.

Жара в Одесской области

Отметим, что Одесскую область сегодня снова ждет очень жаркая погода. В большинстве районов воздух прогреется почти до +40 °C, хотя местами возможны кратковременные дожди и грозы. В то же время по всей области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Одессе дневная температура составит +29…+31 °C. Ветер останется слабым, 5–10 м/с, с переходом с южного на северное направление. Морская вода прогреется до +17…+18 °C.

Тариф на коммунальные услуги в июле

Новини.LIVE сообщали, что одесситы будут платить за электроэнергию в июле по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двузонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле жители Одессы продолжат платить за газ по действующим тарифам. Для бытовых потребителей в Одессе цена на газ остается на уровне 7,96 грн за кубометр. Отдельно оплачивается услуга распределения газа, которую предоставляет компания «Одессагаз». Ее стоимость составляет 1,308 грн за кубометр. Для предприятий и других небытовых потребителей стоимость транспортировки природного газа составляет 501,97 грн за тысячу кубометров.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июле тариф на централизованное водоснабжение для населения составит 14,93 грн за кубометр без НДС, а на водоотведение — 14,37 грн. С учетом налога одесситы платят около 17,92 грн за кубометр воды и 17,24 грн за канализацию. Общая стоимость двух услуг составляет примерно 35,16 грн за кубометр.