Отключение электричества в Одесской области 1 июля: графики и причины

Генератор на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 1 июля, в Одессе и области будут действовать графики отключения электричества. Ограничения введены из-за сильной жары. Жителей призывают экономно пользоваться электроприборами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Укрэнерго".

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот «Укрэнерго»

Отключения электроэнергии в Одесской области

Для бытовых потребителей будут действовать почасовые отключения электроэнергии в определенные часы. При этом энергетики отмечают, что объем ограничений может меняться в зависимости от нагрузки на энергосистему.

В этот же период ограничения мощности будут применяться и к промышленности и бизнесу. Такие меры призваны обеспечить стабильную работу объединенной энергосистемы.

В "Укрэнерго" пояснили, что необходимость ограничений связана с ростом потребления электроэнергии. Из-за жары украинцы активнее пользуются кондиционерами, вентиляторами и другими электроприборами, что создает дополнительную нагрузку.

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Жителей Одесской области призывают экономно использовать электроэнергию, особенно в часы пикового потребления. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему и будет способствовать ее стабильной работе.

Энергетики также отмечают, что ситуация может меняться в течение дня. В случае поступления новых распоряжений графики отключений могут быть скорректированы или введены аварийные ограничения. Поэтому жителей просят проверять актуальную информацию на сайте оператора ДТЭК.

Как узнать, когда появится электричество

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

на сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

личное сообщение в Facebook;

подав заявку на сайте ДТЭК.

Погода в Одесской области

Отметим, что сегодня, 1 июля, в Одесской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +20…+25 °C, днем — +30…+35 °C. На автодорогах области сохранится хорошая видимость. В Одессе синоптики также прогнозируют переменную облачность без значительных осадков. Температура воздуха ночью составит +23…+25 °C, а днём — +30…+32 °C. Ветер будет северо-восточный, 5–10 м/с. Морская вода прогреется до +21…+22 °C.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле тарифы на большинство коммунальных услуг останутся без изменений. Однако за некоторые услуги горожанам придется платить значительно больше. В частности, в городе вводятся летние правила для автовладельцев у моря, а перевозчики уже установили новые цены на проезд.

Также Новини.LIVE писали, что в начале лета аренда жилья в Одессе заметно подорожала. За год больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры, а стоимость зависит и от района, и от типа жилья. Дома, как и раньше, остаются самым дорогим вариантом для арендаторов.