ДТЭК опубликовал график отключений света в Одесской области на 28 июля

Графики светана Одесчине — как будут действовать ограничения завтра
В Одесской области в понедельник, 28 июля, почасовые отключения электроэнергии будут применяться с 18:00 до 22:00. Абоненты должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.
Отключение света в Одесской области
График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:
- Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Энергетики отмечают, что существует большая вероятность отключения электричества не только в серой, но и в светло-серой зоне. Поэтому одесситов призывают не включать все мощные приборы одновременно.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-боту вViber;
- чат-боту в Telegram;
- частные сообщения в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Мы писали, что в Одессу до зимы нужно производить минимум 30 МВт электроэнергии для обеспечения теплом и водой. В горсовете рассматривают вопрос установки на домах солнечных батарей.
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