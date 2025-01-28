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Графики света в Одессе на завтра — будут ли отключения

28 января 2025 20:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключения света на среду в Одессе и области
Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В среду, 29 января, почасовых отключений света в Одессе и области не планируют. Однако ситуация в энергосистеме может измениться, и в случае необходимости графики ограничений для ее стабилизации будут опубликованы заранее.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали сколько будет стоить 1 кВт-ч с февраля. Также сообщали, что украинцы должны платить за доставку природного газа, даже если его не используют.

Одесса электроэнергия Новости Одессы ДТЭК свет графики отключений света

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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