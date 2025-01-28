Графики отключения света на среду в Одессе и области

Графики света в Одессе на завтра — будут ли отключения
В среду, 29 января, почасовых отключений света в Одессе и области не планируют. Однако ситуация в энергосистеме может измениться, и в случае необходимости графики ограничений для ее стабилизации будут опубликованы заранее.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы писали сколько будет стоить 1 кВт-ч с февраля. Также сообщали, что украинцы должны платить за доставку природного газа, даже если его не используют.
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