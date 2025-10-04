Плановых отключений электроэнергии в Одессе 5 октября не ожидается — обновления от Укренерго и ДТЭК

Ночной Пассаж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 5 октября в Одессе не предвидится никаких графиков или аварийных отключений электроэнергии. Энергетические службы круглосуточно работают над ликвидацией повреждений, вызванных недавними атаками.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии в Украине держится на стабильно высоком уровне. По состоянию на утро оно остается таким же, как и предыдущего рабочего дня. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

