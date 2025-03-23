Отключение света в Одессе 24 марта: что известно

Графики отключения на завтра — будут ли выключать свет в Одессе
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Однако на 24 марта жителям Одессы пока не прогнозируют почасовых отключений электроэнергии для населения.
Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.
Впрочем, энергетики призывают экономить электроэнергию, поскольку ситуация может измениться. Чтобы избежать перегрузок сети, жителям рекомендуют:
- не включать одновременно мощные электроприборы,
- пользоваться энергосберегающими лампами,
- по возможности уменьшить использование электрообогревателей.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время включения света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, в Украине уже вскоре должна заработать новая тарификация цен на электроэнергию. Также в Украине может стать на одну коммунальную платежку меньше.
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