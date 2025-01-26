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Графики отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра

26 января 2025 20:56
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключения света на понедельник в Одессе и области
Дома в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новости.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В понедельник, 27 января, почасовых отключений света в Одессе и области не планируют. Однако ситуация в энергосистеме может измениться, и в случае необходимости графики ограничений для ее стабилизации будут опубликованы заранее.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Украине потребители, которые используют электроотопительные установки, смогут платить меньше по одному из тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Также мы писали, какие будут тарифы с 1 февраля на квартплату.

Одесса Одесская область Укрэнерго Новости Одессы ДТЭК отключения света

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