Грозы и шквалы обрушатся на Одесчину: прогноз на 13 июля

Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

13 июля погода в Одесской области будет переменчивой. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и местами сильные порывы ветра. Несмотря на осадки, дневная температура воздуха достигнет +28 °C. При этом пожарная опасность сохранится лишь в отдельных районах области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в области

В воскресенье, 13 июля, в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. В течение суток пройдут кратковременные дожди, местами значительные, а также грозы. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый). Во время гроз в некоторых районах возможны шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Ветер будет западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °C, днём — +23...+28 °C. На автодорогах области видимость останется хорошей.

Погода в Одессе

В Одессе прогнозируется переменная облачность с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, а днем также гроза. Температура воздуха ночью составит +16...+18 °C, днем — +24...+26 °C. Ветер западный, 7–12 м/с. Морская вода прогреется до +19...+20 °C.

Пожарная опасность

По прогнозу синоптиков, 13 июля в большинстве районов Одесской области пожарная опасность будет низкой или вообще отсутствовать. В то же время на севере области сохранится высокий риск возникновения пожаров. Чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется в Затишье, Раздельной и Сербце. Высокий — в Любашовке, средний — в Черноморске. В Одессе, Белгороде-Днестровском, Сарате, Болграде и Вилково пожарная опасность отсутствует, а в Измаиле ожидается низкий уровень.

Как сообщали Новини.LIVE, высокая температура заставила коммунальные службы Одессы работать в усиленном режиме. В самые жаркие часы на городские дороги выезжают поливально-моющие машины, которые охлаждают дорожное покрытие и очищают улицы от пыли.

Также Новини.LIVE писали о том, во сколько обойдётся отдых для семьи с ребёнком в Одессе. Это примерно 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли проезд, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы.