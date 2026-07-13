Грозы не утихают: в Одессе лучше не выходить на море

Одесский пляж. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Мария Луценко Редактор

14 июля в Одесской области ожидается переменчивая погода. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и местами сильные порывы ветра. Температура воздуха днём поднимется до +29 °C, а в Одессе будет немного прохладнее. При этом в разных районах области уровень пожарной опасности будет существенно различаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в области

Во вторник, 14 июля, в Одесской области будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, а днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. В связи с грозами объявлен I уровень опасности (желтый). Ветер будет северо-западный, 7–12 м/с, местами днем возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19 °C, днём — +24...+29 °C. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Погода в Одессе

В Одессе также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит +17...+19 °C, днём — +24...+26 °C. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура морской воды — +19...+20 °C.

Пожарная опасность

14 июля пожарная опасность в Одесской области будет различной в зависимости от района. Чрезвычайный уровень сохранится в Затишье, Раздольной, Сербце, Черноморске и Вилково. Высокий уровень прогнозируется в Измаиле, средний — в Любашовке, Болграде и Сарате, низкий — в Белгороде-Днестровском. В Одессе пожарная опасность временно отсутствует.

Несмотря на дожди, спасатели призывают не разжигать костры и не оставлять открытый огонь без присмотра, ведь в отдельных районах риск возникновения пожаров остается очень высоким.

Как сообщали Новини.LIVE, высокая температура заставила коммунальные службы Одессы работать в усиленном режиме. В самые жаркие часы на городские дороги выезжают поливально-моющие машины, которые охлаждают дорожное покрытие и очищают улицы от пыли.

Также Новини.LIVE писали о том, во сколько обойдётся отдых для семьи с ребёнком в Одессе. Это примерно 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли дорога, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы.