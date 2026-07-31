Гуманитарный кризис в Крыму: света и воды нет неделями

Крымский мост. Иллюстративное фото: российские СМИ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В оккупированном Крыму ситуация с электроснабжением сильно различается в зависимости от района. Сложнее всего сейчас на севере полуострова, где люди могут оставаться без света до двух недель. Также там есть проблемы с водоснабжением. В то же время ситуация с топливом несколько улучшилась, хотя цены остаются высокими.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

Без света неделями

По словам Бариева, самая тяжелая ситуация наблюдается в Джанкойском и Красноперекопском районах, а также в Армянске. Там перебои с электроэнергией могут длиться значительно дольше, чем в других частях полуострова.

"Там не было и не бывает света по две недели. И это не то, что там 10 суток, а по две недели", — заявил Бариев.

В Симферополе, по его словам, ситуация в последние дни улучшилась. Свет там могут отключать на несколько часов. За пределами города перебои остаются более длительными — электроэнергии может не быть по пять-шесть часов.

Проблемы с водой

Проблемы на севере оккупированного Крыма касаются не только электроэнергии. По словам Бариева, там также сложная ситуация с водоснабжением. Местным жителям приходится ждать подвоз воды, а питьевую воду выдают в ограниченном количестве.

"Что касается водоснабжения, то ситуация с водоснабжением на севере Крыма также очень тяжелая, потому что туда привозят воду и предоставляют питьевую воду в ограниченном количестве", — рассказал Бариев.

Бензин подорожал

Ситуация с топливом в оккупированном Крыму несколько улучшилась, однако цены остаются высокими. По словам Бариева, бензин сейчас стоит около 225 рублей за литр. Его пытаются завозить из Краснодарского края, где ситуация с топливом немного лучше.

"Сейчас ситуация немного улучшилась, бензин уже появился, цены на бензин, как нам сообщили, составляют около 225 рублей за литр, но все равно это дорого. Люди покупают бензин по 20–40 литров, чтобы генераторы работали", — рассказал Бариев.

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины ночью 26 июля нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России и оккупированного Крыма. Подтверждено поражение объекта "Черноморнефтегаз", ретранслятора управления ударными беспилотниками, а также Тюменского нефтеперерабатывающего завода в РФ.

Также Новини.LIVE писали, что Черноморский флот России больше не выполняет те задачи, ради которых его создавали. Большинство боевых кораблей укрывается в Новороссийске, а попытки восстановить флот регулярно срываются украинскими ударами. Кремль удерживает его в Чёрном море преимущественно по политическим причинам.