Одесские волонтеры "согревают фронт" – эксклюзив.

В изделиях очень нуждаются военные и гражданские в прифронтовой зоне

Вместо скульптур — печи и буржуйки! Одесский скульптор по металлу, объединившись с друзьями, стал делать то, без чего в прифронтовой зоне и на передовой просто не обойтись. Продуманные до мелочей буржуйки позволяют не только согреться, но и приготовить пищу.

О поездках на линию фронта и сложностях производства в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE рассказал волонтер-скульптор Сергей Вук.

"Подарки" с фронта

Большое здание бывшего мясокомбината в промышленном районе города. На весь этаж — четыре человека. О том, что здесь работают с металлом, слышно еще с улицы, но неопровержимое доказательство — импровизированная елка из печек-ракет.

Вот только украшения соответствуют военному времени. По словам волонтера, привез "подарки" с фронта недавно.

"Это пулеметная лента без боеприпаса, все гильзы. Вот из 25-миллиметрового снаряда, есть большая — 122-миллиметровая от артиллерийской гаубицы. Это подарки от наших бойцов. На фронте сувениры от кацапов прямо под ногами. Тоже одну привезли из Святогорска", — показывая часть двигателя небольшой ракеты, рассказывает Сергей Вук.

Скульптор вместе с друзьями производят металлические мобильные печки почти год. Первые были опробованы в Буче, впоследствии их начали отправлять в прифронтовые области Украины.

Теперь, когда температура падает до минусов, печки-ракеты просто спасают и военных, и тех, кто не решается покидать дом.

"Сначала была Буча, туда отвезли 67 печей, в Харьков 170, 200 и еще 90 в Курахово, Краматорск, там были волонтеры из Бахмута. В Бахмуте 150 печей и 55 буржуек. Буржуйки сейчас — это топ. Их, как и печи, мы изготавливаем быстро. В день до двух десятков", — рассказывает Сергей.

Металл значительно подорожал

В очереди на сварку есть 200 печей-ракет и несколько десяток буржуек, на которых можно готовить еду.

По словам Игоря, который для волонтерства учился искусству работы с металлом с нуля, работают коллеги даже при отключении света.

"Вот одна ракета занимает 12 мин, это если сваривать. Но и без света мы крутим кольца для основания "ракеты", нарезаем колосники. Не то чтобы металл был в дефиците, он есть, но очень дорогой. Мы самостоятельно его закупить не можем, поэтому проводим сборы средств", — рассказывает мастер Игорь.

Благодаря донорам из Украины и международным организациям удалось закупить небольшой запас металлических прутьев и бочек. Из последних делают буржуйки с функцией приготовления пищи.

"Оптимизация производства разного вида печей осуществляется благодаря более мощному сварочному аппарату, который нам подарили волонтеры из Польши. Они же в Бахмуте в комплект к буржуйке давали людям набор пил по дереву. Помогают и одесские предприятия, покупающие для нас металл", — добавляет Сергей Вук.

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Небольшая команда четырех друзей почти год работает для фронта. Хотя сперва "покорить" искусство по металлу было сложно.

Ведь с железом имел дело только Вук, остальные мужчины — специалисты по ремонту. Однако за это время им удалось отправить более 700 изделий в зоны, в которых отсутствует инфраструктура.

"Для эффективности мы с друзьями разделились: я везу печки в направлении Харькова, а наш главный Сергей — Донбасса, где "самое горячее". Для этого снимаем грузовик или просто транспорт, который есть, и везем. Бывает такое, что гражданские просят не то чтобы буржуйку, а просто несколько консервов", — делится Сергей, которого, чтобы не путать в компании, называют Серафимом.

Волонтеры говорят, что работы еще много, ведь враг уничтожил целые города, где нет ни света, ни воды.

Поэтому вскоре команда одесситов собирается на фронт не только с печками, но и с продовольствием. Присоединиться и помочь ребятам может каждый, перечислив им даже незначительную сумму.