Как выразить уважение военным

Украинские военные на передовой. Фото: Новини.LIVE

Война внесла свои коррективы в жизнь каждого украинца. Сегодня нормой стало всюду встречать людей в военной форме. Практически у каждого есть друг или подруга, побывавшие на нуле. Вот только далеко не все знают, как правильно обращаться и общаться с военными, чтобы не причинить им ненароком боль или неудобство.

Журналисты Новини.LIVE узнали, как правильно нужно выразить уважение военным.

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Как встречают военных

Ежедневно можно на улицах города встретить приехавших с фронта военных. Существует много мифов и неправильного понимания того, как общаться и реагировать на людей в военной форме. Одесситы единогласно заявляют, что мы должны отдавать им честь и быть максимально толерантными.

"Я вообще-то стараюсь лишний раз не затрагивать военных, потому что у них очень сложная и нервная работа и иногда даже посттравматические расстройства, поэтому они могут не понять, когда неожиданно к ним кто-то обращается, но если они как-то подходят и спрашивают, то, конечно вежливо, как с обычными людьми, потому что все же мы сейчас в тылу находимся. Когда они приходят ко мне на работу, то могу им кофе бесплатный сделать за их тяжелую работу", — рассказывает одессит Алексей.

Одессит Алексей. Фото: Новини.LIVE

Делится и своим опытом общения с военными барбер Инна. Девушка признается, что к ней очень часто приходят стричься именно военные-мужчины, поэтому она знает, как общаться с ними.

"В моем окружении очень много военных. Во-первых, я не поднимаю тему войны, а во-вторых, у меня работа такая. Я работаю барбером. Очень много военных приходят стричься к нам. Просто слушаю больше, чем говорю, свое мнение не рассказываю им, чтобы не было никаких разногласий", — говорит одесситка Инна.

Барбер Инна о работе с военными. Фото: Новини.LIVE

Поддерживает девушку и преподавательница одесского университета Наталья. Женщина рассказывает, что очень важно проявить уважение к военным и предоставить им время для восстановления.

"Отдать честь. Пытаться поклониться. Я думаю, что важно пожалеть наших ребят, каким-то образом выразить свою симпатию, поддержку и не проигнорировать то, что они пытаются защитить землю. Они заслуживают нашей любви и безусловно нашего уважения", — говорит преподавательница одесского университета Наталья.

Одесситка Наталья. Фото: Новини.LIVE

При общении с военными нужно просто быть искренними и обращаться с ними, как с любым другим человеком, признаются одесситки.

"Если они обратятся к нам, мы ответим то, что нужно. Уважаем военных. Мы должны себя вести с ними вежливо, как и с другими людьми. Военные такие же люди", — делятся подруги Олеся и Галина.

Подруги Олеся и Галина. Фото: Новини.LIVE

"Дань и уважение им. Я кроме гордости и восхищения, ничего другого не чувствую. Просто это наши военные. Это те, кто нас защищают. Конечно, мы им безусловно благодарны. Желаем, чтобы все вернулись живыми домой. Мы их всех ждем", — с гордостью говорит одесситка Оксана.

Одесситка Оксана об искренней благодарности военным. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что военные могут по-разному реагировать на ваши действия по отношению к ним. Министерство обороны Украины отмечает, что если человек долгое время находился в зоне боевых действий, у него формируются условные рефлексы — автоматические действия, позволяющие выжить при различных видах опасности. Это и безэмоциональность, продумывание своих шагов и абстрагирование.

Мнение военного

Стресс на фронте не может не отражаться на психическом состоянии военных. Впрочем, ночные бомбардировки тоже неблагоприятно отражаются на эмоциональном состоянии людей, находящихся в тылу. Но это два разных стресса, и сравнивать их нельзя. Подполковник Национальной гвардии Украины, основатель сообщества "Повітряна тривога | Бережіть себе" в Telegram Сергей Судец считает, что к каждому человеку нужен индивидуальный подход.

"Каждый военный, когда возвращается домой в отпуск или на реабилитацию, испытывает что-то свое. Каждая история индивидуальна, не существует единого шаблона ощущений. Они хотят, чтобы их встретила семья, дети, близкие. И просто предоставили возможность отдохнуть и адаптироваться к мирной жизни как она есть", — делится подполковник Сергей Судец.

Сергей Судец об адаптации военных. Фото: Новини.LIVE

Нет четкого алгоритма действий и правил поведения между гражданскими и военными. Впрочем, нужно помнить, что все люди разные. Следует быть более сдержанным в разговоре с военным, отмечает подполковник Сергей Судец.

"Если человек вам знаком, то поздороваться, спросить как дела, какие проблемы, может, нужна какая-то помощь. Примет он или нет -— это уже его вопрос. Но в знак уважения спросить нужно. Если незнакомый человек, то достаточно будет просто приложить руку к сердцу и пройти мимо. Этим жестом будет отдано уважение. А подбегать к нему или что-то спрашивать не нужно. Представьте, миллионный город, и каждый будет подходить и спрашивать", — рекомендует военный.

Военный дает рекомендации. Фото: Новини.LIVE

Уважайте личное пространство военного. Не следует использовать языковые клише типа "Война — это ад", "Забудь все". Также не стоит лезть в душу военному — когда он будет готов, скажет вам об этом.

"Каждый сам что захочет, то и расскажет. Но специально спрашивать и вытаскивать воспоминания из человека не стоит. Для этого есть специалисты. Если военнослужащий видит, что есть какая-то проблема, то обратится к психологам. Мы же не психологи. Поэтому не нужно трогать человека. Он сделал большое дело. Это нужно уважать", — говорит Сергей Судец.

Подполковник Национальной гвардии Украины Сергей Судец. Фото: Новини.LIVE

Следует помнить, что военным довольно сложно объяснить свой жизненный опыт гражданским. Пережитое рассказать несколькими словами, да еще так, чтобы было понятно, довольно непросто. Поэтому нужно взвешенно и обдуманно подходить к вопросам, которые вы хотите задать человеку в форме.