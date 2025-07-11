Доверяют ли одесситы США и ЕС в вопросе помощи Украине

Флаги Европейского Союза и Соединенных Штатов. Фото: Mauro Bottaro/Council of the EU

За четыре года полномасштабного вторжения, Украина получила беспрецедентную поддержку от западных партнеров — США, стран ЕС и НАТО. Однако на уровне рядовых граждан эмоциональное отношение к союзникам не всегда соотносится с политическими декларациями или цифрами из бюджетов помощи. Но изменилось ли отношение украинцев к западным партнерам за последний год?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов на улице.

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Война в Украине

Несмотря на то, что война продолжается, внешнеполитический контекст воспринимается как фон — постоянный и почти неизменный. Люди вспоминают телефонные переговоры Трампа, встречи в Турции, а также обещания "закончить войну за несколько дней", но эти события не влияют на личное отношение. Складывается впечатление, что громкие заголовки новостей не переходят в конкретные результаты.

"Ну, если честно, ничего не меняется. Отношение к ЕС и Америке никакое. Даже когда Путин и Трамп разговаривали по телефону, все равно ничего не изменилось. Трамп говорил, что война закончится через несколько дней, и ничего. Переговоры, которые были в Турции, также ничего не изменили", — рассказала Лилия.

Одесситка Лилия о действиях Америки. Фото: Новини.LIVE

Некоторые из опрошенных не связывают трудности в стране с иностранной политикой. Наоборот — больше претензий имеют к украинской власти. Люди ожидают ответственности изнутри, а не извне. Они считают, что внутренние решения влияют на их жизнь значительно больше, чем позиция зарубежных партнеров или новые пакеты помощи.

"Особенно отношение к зарубежным нашим партнерам не изменилось. Больше изменилось к Владимиру Зеленскому, а не к США. С каждым годом мое отношение к нему становится все хуже и хуже. Все-таки он же президент, а не США и не Трамп у нас руководят. Думать надо, в первую очередь, о власти внутри страны, а не о Трампе или других", — считает Артем.

Местный житель Артем о политике Украины. Фото: Новини.LIVE

Роль Америки в Украине

Часть респондентов отмечает, что западная поддержка воспринимается как такая, что уже исчерпывает свой ресурс. Люди не критикуют напрямую, но сомневаются в мотивации и желании союзников продолжать помощь на прежнем уровне. В этом звучит и разочарование, и признание геополитической реальности.

"Особо отношение не изменилось к иностранцам, в принципе. Я думаю, у них своя там внутренняя политика, да. В отношении Украины в США было иногда не очень хорошее отношение, но это такое, все меняется. У них в определенной степени уже исчерпался ресурс помощи. Мне кажется, что они даже не имеют желания для помощи", — поделился Виталий.

Одессит Виталий о роли Америки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Равнодушие к политике

Есть и те, кто сознательно избегает политических тем: для таких людей события в США или Брюсселе — далеки и не всегда понятны. Это распространенная позиция среди тех, кто не чувствует прямой связи между международными отношениями и собственной реальностью. Они говорят о необходимости другого формата коммуникации — более человеческого, простого и понятного. Потому что только через эмоциональную связь возможно вернуть интерес к важным темам.

"Я не очень интересуюсь политикой, я такой плохой, поэтому не смогу ответить, извините", — признается Сергей.

Местный житель Сергей о своем отношении к политике. Фото: Новини.LIVE

Некоторые опрошенные утверждают, что не видели каких-то конкретных поступков или решений со стороны Запада, которые заставили бы их изменить свою позицию. Не появилось ни позитива, ни негатива — все осталось, как было. Именно поэтому появляется необходимость более активного, видимого взаимодействия с населением, чтобы каждый понимал шаги Запада, направленные на помощь Украине.

"Не знаю. У них не было никаких поступков, чтобы мои взгляды могли измениться", — отметила Яна.

Одесситка Яна о поступках зарубежных партнеров. Фото: Новини.LIVE

Хотя поддержка Запада остается важной на государственном уровне, у обычных людей доверие снижается или становится инерционным. Украинцы не видят изменений, не получают четких сигналов и не чувствуют эмоционального присутствия союзников в своей повседневной жизни.

Ранее мы писали, что политологи назвали единственный способ закончить войну в Украине. А также о том, чего ожидать от телефонного разговора Зеленского с Трампом.