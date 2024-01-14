Какая будет погода в Одессе завтра — прогноз от синоптиков

Парень на побережье. Фото: Новости.

Завтра, 15 января, в Одессе ощутимо потеплеет. Ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха иногда будет подниматься до +8 °C, морская вода +4…+5 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять -3 °C. Ветер западный - 3,0 м/с.

Утро: утром ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Температура будет составлять +2 °C. Ветер юго-западный - 3,0 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составляет +4 °C. Ветер юго-западный - 4,4 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха поднимется до +5 °C. Ветер юго-западный - до 6,7 м/с.

Восход: 15 января солнце взойдет в 07:37.

Заход: 15 января солнце будет заходить в 16:36.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 59 минут.

Погода в Украине 15 января

Завтра, 15 января, в западных и северных областях Украины местами пройдет небольшой снег, в восточной и юго-восточной части ночью будет умеренный снег, на остальной территории без осадков. Возможны гололедица на дорогах.

Ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с, а в западных областях местами возможны порывы 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха -2...-7°C

в центральных областях до -10°C, днем -4...+1°C

в южных областях +1...+6°C

в Крыму ночью около 0°C, днем 4-9° тепла.

По данным синоптиков, в Карпатах временами вероятный снег и метель, местами будут порывы юго-западного ветра 25 м/с.

Температура ночью -5...-10°C, днем -2...-7°C

Опасные метеорологические явления

В Укргидрометцентре предупредили о значительной снеголавинной опасности (третий уровень) в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Украинцев предостерегают по поводу возможного схода лавин и советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (второй уровень), ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.