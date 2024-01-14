Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Какая будет погода в Одессе завтра — прогноз от синоптиков arrow

Какая будет погода в Одессе завтра — прогноз от синоптиков

14 января 2024 16:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая будет погода в Одессе завтра — прогноз от синоптиков
Парень на побережье. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 15 января, в Одессе ощутимо потеплеет. Ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха иногда будет подниматься до +8 °C, морская вода +4…+5 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе.

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять -3 °C. Ветер западный - 3,0 м/с.

Утро: утром ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Температура будет составлять +2 °C. Ветер юго-западный - 3,0 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составляет +4 °C. Ветер юго-западный - 4,4 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха поднимется до +5 °C. Ветер юго-западный - до 6,7 м/с.

Восход: 15 января солнце взойдет в 07:37.
Заход: 15 января солнце будет заходить в 16:36.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 59 минут.

Погода в Украине 15 января

Завтра, 15 января, в западных и северных областях Украины местами пройдет небольшой снег, в восточной и юго-восточной части ночью будет умеренный снег, на остальной территории без осадков. Возможны гололедица на дорогах.

Ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с, а в западных областях местами возможны порывы 15-20 м/с.

  • Ночью температура воздуха -2...-7°C
  • в центральных областях до -10°C, днем -4...+1°C
  • в южных областях +1...+6°C
  • в Крыму ночью около 0°C, днем 4-9° тепла.

По данным синоптиков, в Карпатах временами вероятный снег и метель, местами будут порывы юго-западного ветра 25 м/с.

  • Температура ночью -5...-10°C, днем -2...-7°C

Опасные метеорологические явления

В Укргидрометцентре предупредили о значительной снеголавинной опасности (третий уровень) в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Украинцев предостерегают по поводу возможного схода лавин и советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (второй уровень), ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
синоптик
Новости Одессы
прогноз погоды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме