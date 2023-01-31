С полок книжных магазинов исчезают книги с российским следом, но борьба продолжается: владелец издательства "Фолио" Александр Красовицкий

На полках украинских книжных магазинов появится книга издателя соавторства одесского историка Андрея Красножона

Несмотря на войну, украинский книжный рынок адаптируется под новые реалии, особенно если речь идет об издательствах с основными активами, расположенными в прифронтовых регионах. Как работает украинский рынок и что мешает его развитию? Изменился ли читатель? Как видят новейшую историю украинцы и при чем здесь Одесчина?

Об этом журналистка Новини.LIVE пообщалась с владельцем и главным редактором издания "Фолио" Александром Красовицким.

— Министерство культуры и информационной политики выделило 220 тысяч гривен на печать тысячи экземпляров книги "10 разговоров о давней истории Украины" одесского историка Андрея Красножона. Вы являетесь соавтором этой книги. Расскажите подробнее о вашем совместном труде.

— Книга выходит по программе Центра защиты информационного пространства Украины, уже несколько лет издающего литературу патриотического и исторического направления для государства. В этом году это единственная государственная программа, где финансировалось книгоиздание. Это связано с большим спросом на книги исторической темы.

В этом случае книга выходит в серии "Десять разговоров", в рамках которой уже издано несколько книг о современной истории с историком Данилом Яневским и десять интервью с разными людьми в одной книге. Что касается труда Андрея Красножона, то мы с ним общались практически 20 часов, пока создавалась книга, а затем дописывали ее. С моей точки зрения, это не просто одесский историк, а лучший специалист в Украине.

— Есть ли в книге упоминания об Одессе? Ведь Андрей Красножон хорошо известен своими открытиями исторических памятников именно в нашем регионе.

— Скажем так, что весь степной Юг — это место транзита народов с Востока на Запад. Все цивилизации, которые начинались на нашей территории, они участвовали в ее создании: часть, которая жила на севере — это и Готское государство, и Киммерийское, и Скифское. Но большая часть того, о чем написана книга, в том числе и о территории Одесчины, будет новым для читателей, потому что мы много лет читали советские штампы об истории, очень далекие от того, что на самом деле происходило. А это была территория очень развитой цивилизации.

Книга уже готова, она попадет в книжные магазины Одессы в первой половине февраля. Будет стоить от 350-400 гривен. Хочу отметить, что "Фолио" — не сугубо харьковское издательство, поэтому "10 разговоров о давней истории Украины" появится в книжном магазине всей страны. Это не местечковая история для Одессы, а общеукраинский бестселлер.

— Если говорить об украинском книжном рынке, как он сегодня выживает?

— Во-первых, украинский книжный рынок всегда был заполнен в значительной частью книг происхождения из российской федерации и Беларуси. Во всем мире книжные рынки монопольны, а мы были так неразумны, что свой отдали экспансии соседней страны.

Это информационная война, и, безусловно, они выигрывали: занимали территорию книжных магазинов книгами, изданными в россии, с тематикой, которую выбирали россияне, фальсификациями, которые они делали, в том числе в исторической литературе. Сейчас остановлены поставки книг по россии. Их все еще очень много в доступе в украинском интернет пространстве, на полках книжных магазинов их все меньше.

К сожалению, закон, который был принят 19 июня 2022 г., — о запрете ввоза и продажи книг напечатанных в россии и Беларуси, президент не подписал, не действует также пункт о запрете издания авторов с российскими паспортами и другие пункты.

Мы можем сказать так: сегодняшний украинский книжный рынок — это примерно 50-60% того, что было до войны. При том, что большинство платежеспособных украинцев уехало, а значительная часть потеряла свои дома и не имеет возможности держать домашние библиотеки, люди поддерживают не столько писателей или издателей своим активным спросом, они поддерживают психологическое состояние, покупая и читая книги во время отключений. Сейчас у украинцев нет возможности смотреть телевидение, но можно найти фонарик и читать книги.

— Что читают украинцы сейчас? Можем ли мы сказать, что война изменила вкусы и главное мировоззрения читателей?

— Во-первых, абсолютное большинство читателей перешли на книги на украинском языке. Это их выбор. Нет такого, что нет экземпляров на русском, они сознательно выбирают украинский.

Во-вторых, люди очень интересуются украинской классикой, в основном середины XX века. Расстрелянное возрождение и украинцы, которые покинули родину и писали уже за границей. Также — историческая литература. А что касается художественной мировой литературы, то тоже побеждает классика плюс детективы и женские романы. Почти ушла с рынка психологическая, детская и бизнес-литература.

— По вашему мнению, сколько нужно времени, чтобы возродить украинский книжный рынок?

— С одной стороны, издатели сохранили свои мощности и потенциал. Безусловно, работать гораздо сложнее. Скажем, у моего издательства "Фолио" нет офиса, потому что он четырежды попадал под обстрелы в Харькове. Не работает типография на севере Харьковщины, которая была оккупирована, сейчас там уничтожено электричество. Мы работаем с типографиями по всей территории Украины, а сотрудники работают дистанционно.

Я думаю, что многие издатели имеют свои проблемы, которые они одолели. Мы ждем после окончания войны адекватной реакции от власти, которая решит проблемы. Потому что стыдно перед Европой, потому что имеет место интернет-пиратство. Украина — страна, где музыка, фильмы и книги, к сожалению, свободно можно сгружать и не отвечать за это. Безусловно, эти рынки не монетизированны — авторы не могут получать деньги, если их читают бесплатно. Это влияет на бумажный рынок.

Второй вопрос — отсутствие библиотечной реформы. У нас больше всех библиотек в Европе на душу населения, но они, к сожалению, в основном хранят старые советские книги. За все 30 лет независимости было два-три года, когда государство нормально финансировало закупки книг для библиотек. А во всей Европе книгоиздание как раз держится на библиотечной отрасли. Это как два звена, которые не могут жить друг без друга. Удивительно, в Украине — могут.

И третье — это контрабанда и контрафакт печати, которые как будто поборола война. Но мы уверены, что бороться с этим нужно, к сожалению, дальше. В Украине до сих пор печатают книги, которые выходят в москве уже во время войны. Они печатаются украинскими пиратами и реализуются здесь. Это подтверждение того, что у преступника нет национальности. Если человек не понимает, что тиражирует книги агрессора, он должен отвечать перед законом. Мы уверены, что продержимся до конца, но дальше роль государства.

— Чем может порадовать поклонников "Фолио" в ближайшее время?

— Мы закончили 2022 год со спадом в 15% по сравнению с 2021 годом. Как на военное время это неплохой показатель. В январе вышло 50 новых книг. Это в основном украинская и зарубежная классика на украинском и английском языках. Среди них — хроники войны, многие украинцы показывают эти издания своим иностранным друзьям, чтобы открыть глаза на правду войны в Украине. Из новинок — "Чумные ночи" Орхана Памука и книга, которая никогда не выходила из жизни автора Уласа Самчука, — "На краю времени". Это неоткрытый автор украинского зарубежья, почти неизвестный на родине. И еще переиздание "Серые Пчелы" Андрея Куркова, переведенное на 20 языков мира.