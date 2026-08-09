Исторический центр Одессы после нападения России: фото зданий

Разрушенный дом в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

После массированной ночной атаки российских войск исторический центр Одессы приходит в себя после попадания в жилой дом. На месте продолжают работать спасатели и городские службы, а жильцам поврежденных квартир помогают оформить документы на компенсацию. Число пострадавших в городе возросло до двенадцати.

О ситуации на месте журналистам Новини.LIVE рассказал руководитель Приморской районной администрации Одессы Марат Королев.

Здание, подвергшееся разрушениям. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Ситуация в историческом центре

По словам Марата Королева, один из российских ударов был нацелен непосредственно на жилой дом в исторической части Одессы. После попадания там возник масштабный пожар. Даже во время работы спасателей пламя периодически вспыхивает снова в разных частях поврежденного здания.

В доме вылетели окна. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Поврежденный в результате обстрела дом. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Разрушенное жилье. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

На месте развернули городской оперативный штаб. Его сотрудники консультируют жителей Приморского района, чьи квартиры пострадали, и объясняют, какие документы необходимы для получения помощи.

"Это непосредственно центр нашего города, историческая часть, жилой дом, в который попал снаряд. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. Все городские службы оперативно работают на месте", — рассказал Марат Королев.

Выбитое стекло в доме. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Поврежденный автомобиль. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Двор поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Горожане, у которых в квартирах выбило окна, двери или повредило балконы и лоджии, могут претендовать на материальную помощь. Также они могут подать заявку на компенсацию через государственную программу " єВідновлення".

"Сейчас самое главное — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжает ликвидировать последствия пожара, потому что каждую минуту где-то в другом месте мы снова видим огонь", — отметил Королев.

Муниципальный штаб и спасатели на месте попадания. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Уничтоженные россиянами автомобили. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Приехал из Киева отдохнуть и попал под удар

Среди людей, которых ночная атака застала в историческом центре Одессы, был и Александр из Киева. Он рассказал Новини.LIVE, что приехал в город отдохнуть от постоянных российских атак в столице, однако ночью оказался практически рядом с местом попадания.

Здание в центре Одессы, подвергшееся разрушениям. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Люди проходят мимо разрушенных автомобилей. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

По его словам, примерно в три-четыре часа ночи взрывы стали значительно громче. Часть людей спустилась в укрытие, а сам мужчина спрятался в ванной комнате. Впоследствии он услышал быстро приближающийся звук, после чего раздался мощный взрыв.

"Услышал, что звук приближается. Прогремел взрыв. Мои окна выходят на эту сторону, была очень сильная взрывная волна. Это второй день рождения", — рассказал киевлянин.

Уничтоженные автомобили во дворе дома. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Автомобили, сгоревшие в результате попадания. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Мужчина говорит, что решил приехать в Одессу именно для того, чтобы психологически отдохнуть от атак на Киев. Однако спокойной ночи не получилось.

"Приехал, думаю, немного отдохнуть морально, потому что эти "шахиды" уже надоели. Я приезжаю — и именно в эту ночь... Думаю: ну серьезно? Никто не знает, где это произойдет", — сказал Александр.

Последствия атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Автомобиль киевлянина уничтожен

В результате атаки серьезно поврежден и автомобиль мужчины. По его словам, машина уже попадала под удары российских атак в Киеве около месяца назад, однако тогда все ограничилось незначительными повреждениями. На этот раз последствия гораздо серьезнее — владелец считает, что восстановить автомобиль уже не удастся.

"В Киеве также был обстрел рядом, и машина была повреждена, но не так сильно. А здесь, видите ли, я думаю, что это уже не подлежит восстановлению", — рассказал мужчина.

Салон уничтоженного автомобиля. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Уничтоженный автомобиль в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Разрушенный двор разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Что известно о массированной атаке

В ночь на 9 августа российские войска совершили одну из самых масштабных комбинированных атак на Одесскую область в этом году. Враг применил несколько десятков ракет и беспилотников. Наибольшие разрушения зафиксированы в Одессе.

В двух районах города повреждены и частично разрушены жилые дома, пострадали отель, объекты инфраструктуры и автомобили. В центре города пожар в четырехэтажном жилом доме охватил около 1000 квадратных метров. По другому адресу горели два частных дома. По обновленным данным, число пострадавших возросло до двенадцати человек. 11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще одному пострадавшему оказана амбулаторная помощь.

Выбитое окно в доме. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Часть Одессы осталась без света

Ночные удары серьезно повредили энергетические объекты. В ДТЭК назвали эту атаку одной из самых масштабных в Одесской области с начала года. Без электроэнергии осталась часть потребителей Одесского района, в частности в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах Одессы. Без электричества также остались отдельные объекты критической инфраструктуры. В компании предупредили, что повреждения серьезные, поэтому ремонт займет время. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Спасатель тушит пожар. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

В Одессе организовали подвоз воды

Из-за проблем с электроснабжением в части города возникли и перебои с водой. На период отсутствия водоснабжения для одесситов организовали подвоз технической воды.

В Хаджибейском районе цистерны размещены на ул. Богдана Хмельницкого, 70, ул. Бугаевской, 46а, ул. Рихтера, 126 и ул. Космонавтов, 68.

В Приморском районе воду можно набрать на ул. Тираспольской, 13, ул. Транспортной, 8А, ул. Педагогической, 46А и на Соборной площади, 10.

В Пересыпском районе цистерны ранее установили на ул. Семена Палия, 108 и 70, ул. Академика Заболотного, 12, ул. Владислава Бувалкина, 1, ул. Ярослава Баиса, 5/1, ул. Жолио-Кюри, 26, просп. Князя Владимира Великого, 135 и ул. Марсельской, 9.

Человек набирает воду. Фото: Одесский городской совет

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области после российских ударов частично ограничили движение на отдельном участке трассы Одесса — Рени. Из-за этого затруднен проезд к некоторым пунктам пропуска на границе с Молдовой и движение от них в направлении Одессы. На доступных маршрутах образуются очереди, а водителям приходится искать альтернативные пути.

Также Новини.LIVE показывали, как выглядит стадион "Черноморец" после атаки россиян. В результате обстрела спортивная арена получила значительные повреждения, а запланированный на 8 августа матч украинской Премьер-лиги пришлось перенести.