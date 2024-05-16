Всемирный день вышиванки: что известно об истории одесского орнамента

Украинские национальные костюмы в музее. Фото: Новини.LIVE

Во Всемирный день вышиванки объединяются украинцы из всех уголков планеты, чтобы надеть национальный оберег, символ богатства и глубины исторической культуры. Каждый регион имеет свой уникальный орнамент. В частности, одесские вышиванки вобрали влияние многих народов, проживавших на территории региона. Поэтому в узорах наблюдаются не только свойственные украинцам, но и орнаменты из молдавской, румынской и болгарской культур.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, как появилась одесская вышивка и в чем ее уникальность.

Читайте также:

Для каждого украинца вышиванка — не просто одежда, а часть души. История национального наряда украинцев уходит в глубокую древность, однако когда именно она появилась, сказать невозможно. Еще при первобытном строе люди орнаментировали шкуры животных. А позже выращивали лен, коноплю и ткали из этого полотна, после чего украшали узорами.

Вышитые рубашки в музее. Фото: Новини.LIVE

История одесского орнамента

Украинцы всегда вкладывали в вышивку особое значение как счастье, судьбу или успех. Именно поэтому, по словам директора центра украинской культуры Валентина Витос, это не только хороший элемент одежды, но и оберег. Орнамент на одежде на территории Одесской области развивался веками и вобрал в себя много особенностей разных национальностей, проживавших здесь — это и болгары, и молдаване, и гагаузы. Но эта вышивка неоднородна, и с севера до юга можно встретить разные мотивы.

"Когда мы говорим о севере Одесчины — Кодымщина, Савраньщина, Подольщина — там было влияние Подолья, и там носятся более такие геометрические и растительные орнаменты. И особенность в вышивке колодкой уникальна для этого региона", — рассказала директор Одесского областного центра украинской культуры Валентина Витос.

Директор Одесского областного центра украинской культуры Валентина Витос. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, важным моментом является цвет вышивки. Первые рубашки украшали красным и черным, которые было проще сделать. А уже позже мастера научились изготавливать нити уникальных оттенков для того, чтобы на полотне появлялись новые цвета. Но так было не всюду.

"Цвета в вышивке зависят от территории, где она создавалась. Если мы говорим об Одесчине, это больше влияние Подольской культуры и там преобладают красный и черный. А на юге, ближе к болгарам, уже более цветные — желтый, зеленый и коричневый. Здесь проще получить краску из разных растений", — добавляет историк.

Вышитая рубашка в болгарском стиле. Фото: Новини.LIVE

Значение украинской вышивки

Каждый элемент на вышиванке имеет определенное значение для ее владельца. Раньше вид рубашки, узор и цвет сообщал много информации, в частности, что чувствует человек и в каком состоянии. Одесскому региону присущи геометрические мотивы, означающие плодородие земли. И это неудивительно, ведь Одесчина богата степями и плодородными землями.

"Каждый орнамент несет свои символы. Например, зашитые ромбы означают засеянное поле, изобилие. Дубовые листочки — богатство, а разнообразие цветов — любовь", — отмечает директор культурного центра.

Праздничные украинские вышиванки. Фото: Новини.LIVE

Также количество орнамента и ткани может рассказать о принадлежности семьи к определенной местности или социальному статусу. Валентина Витос говорит, что раньше по вышивке можно было узнать, из какого села человек, а по богатству и качеству ткани — богатая семья или бедная.

"Когда-то не было большой социальной разницы между людьми. Но различить состоятельность и принадлежность семьи можно было именно по вышитой рубашке. Также по рубашке можно было узнать, замужняя девушка или свободная. На рубашке молодой вышивались нераскрытые цветы, а у замужней женщины — пышные розы и мальвы Но никогда не вышивались маки, потому что это символ смерти или сиротства", — отмечает Валентина Витос.

Сохранилась через столетие

За столетие своего существования украинская вышивка пережила случаи запретов и преследований. Ее даже пытались уничтожить как символ национальной идентичности. Самым опасным периодом для нее стали 70 лет советской власти, когда за ношение вышитой рубашки "советы" могли даже расстрелять. Все украинское подстраивалось под политическую повестку партии.

"Очень многие советские власти нанесли вред. Они стилизовали все украинское под вышитые маки и колоски, веночки. Это все было ненастоящим. Аутентичная вышивка сохранялась преимущественно по селам. Там фактически понимали ее ценность", — рассказывает Валентина Витос.

Наряд жениха и невесты. Фото: Новини.LIVE

Отдельно историк добавляет, что еще в 2000-х годах в Одессе выйти на улицу в вышиванке было опасно, ведь общество тогда не воспринимало украинизации. Но сегодня все изменилось, и люди больше начинают изучать собственную историю и культуру.

"Я рада, что все вернулось и мы начинаем заново переосмысливать значение. Это сегодня определенный маркер раздела между своим и чужим: когда ты видишь человека в вышитой одежде, ты понимаешь, что он или из Украины, или его поддерживает и уважает наши традиции", — с улыбкой говорит директор культурного центра.

Вышитые украинские рубашки. Фото: Новини.LIVE

Молодежь чтит традиции

С началом великой войны многие осознали свою национальную идентичность и стали обращаться к истории. Больше всего в своем обучении, говорит историк, заинтересована молодежь, которая не только изучает, но и пропагандирует любовь и моду ко всему украинскому.

"Я думаю, что пришло такое время, особенно в период войны, что мировосприятие людей очень сильно изменилось. Особенно молодежи. Приучать к культуре не надо — нужно рассказывать и вдохновлять. И показывать на своем примере. Прошел уже период, когда люди пренебрежительно относились к вышиванке. На сегодняшний день мы видим, что это изменилось", — заключает Валентина Витос.

Вышитые руками кептар и сорочка. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что, несмотря на бешеную популярность, не надо забывать о символичности. Сегодня достаточно много магазинов продает вышиванки, не задумываясь о значении орнаментов. Поэтому каждый, кто хочет иметь не только красивую одежду, но и значимую вещь, может ознакомиться со значениями всех символов в специальной литературе, созданной специалистами.