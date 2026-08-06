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Главная Одесса Из Одессы в Молдову не проехать: серьезные затруднения в движении

Из Одессы в Молдову не проехать: серьезные затруднения в движении

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 12:42
Очереди на границе Одессы с Молдовой: ситуация на 6 августа
Автомобиль в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сейчас, 6 августа, на дорогах, ведущих к пунктам пропуска с Молдовой, образовались значительные пробки. Наибольшее скопление транспорта зафиксировано перед КПП "Паланка — Маяки — Удобное", а также в направлении Орловки и Рени. Из-за этого время в пути существенно увеличилось. Водителям рекомендуется учитывать эту ситуацию при планировании поездок.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки на подъезде к Паланке

Наиболее сложная ситуация наблюдается на подъезде к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Пробка начинается еще возле населенного пункта Маяки, далее затруднения движения фиксируются вблизи Нижнеднестровского национального природного парка, а также скопление автомобилей наблюдается непосредственно перед КПП. По данным Google Maps, ориентировочное время в пути на этом участке составляет около 1 часа 25 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки в направлении Молдовы. Фото: скриншот из Google Maps

Затруднения в направлении Орловки

В направлении паромного пункта пропуска "Орловка" движение также затруднено. Пробки образовались перед транзитным участком на территории Молдовы. Далее дорога свободна. В настоящее время дорога до переправы занимает примерно 4 часа 12 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки в направлении Орловки. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки на пути к Рени

Затрудненное движение фиксируется и на пути к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть". Наибольшие пробки наблюдаются перед транзитным участком молдавской границы. Ориентировочное время в пути составляет 4 часа 27 минут, а альтернативный маршрут через территорию Молдовы может увеличить продолжительность поездки до более чем 5 часов.

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Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на пути в Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, водителям, планирующим пересекать границу с Румынией через Одесскую область, следует заранее проверить документы на автомобиль. Во время пограничного контроля могут попросить подтверждение действующего технического осмотра. Также необходимо иметь документы на водителя и транспортное средство.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Одесская область выезд в Молдову выезд в Румынию
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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