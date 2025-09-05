Погода в Одессе и области 5 сентября: температура воздуха и моря 5 сентября: температура воздуха и моря

Конец курортного сезона — как прогрелась вода в море возле Одессы
Сегодня, 5 сентября, погода в Одессе будет теплой и без дождей. Ожидается небольшое понижение температуры до +27 °C. Однако море все еще порадует теплой водой. В области прогнозируется жара до +30 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе прогнозируют переменную облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем составит +25...+27 °C, ночью +16...+18 °C.
Погода в Одесской области
В области также прогнозируется переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха будет достигать +25...+30 °C. Видимость на автодорогах хорошая.
Какая температура морской воды
Море сегодня все еще будет теплым, его температура будет мягкой до +22...+23 °C. Поэтому купаться сегодня будет комфортно.
Пожарная опасность в Одесской области
Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.
Напомним, мы писали, что синоптик Диденко дала прогноз погоды по Украине сегодня. Также мы писали, что в Киеве сегодня будет почти летняя температура.
Читайте Новини.LIVE!