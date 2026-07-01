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Главная Одесса Китайский метод и бассейн дома: как одесситы спасаются от жары

Китайский метод и бассейн дома: как одесситы спасаются от жары

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 16:26
​Жара в Одессе: как горожане и туристы спасаются от солнца
Дети у фонтана. Фото: Новини.LIVE

С наступлением настоящей летней жары улицы города превращаются в испытание на выносливость. Стрелки термометров уверенно ползут вверх, заставляя людей искать всё более изобретательные способы охлаждения. Пока одни спасаются исключительно в офисах под кондиционерами, другие тестируют необычные лайфхаки или просто пытаются переждать пиковые часы в тени.

Журналисты Новини.LIVE узнали, как горожане и гости города адаптируются к высоким температурам и какие методы помогают им оставаться в тонусе.

Восточные практики

Для некоторых жителей Одессы борьба с жарой стала поводом пересмотреть свои повседневные привычки и даже рацион. Некоторые горожане сознательно отказываются от ледяных напитков в пользу проверенных временем азиатских методик, которые помогают поддерживать внутренний баланс организма.

"Я пью тёплую воду, и это действительно помогает — наливаю её в термос и понемногу пью. Позаимствовала это из китайской культуры, они что-то знали. В этом году узнала, что летом наше пищеварение, этот внутренний огонь, немного угасает, и не нужно его тушить холодом. Я попробовала есть тёплое рагу, наши котлеты, и становится лучше. Тогда пищеварение не останавливается, и ты как-то выживаешь", — поделилась лайфхаком одесситка Анастасия.

Китайський метод і басейн вдома: як рятуються одесити від спеки - фото 1
Одесситка Анастасия. Фото: Новини.LIVE

Домашние бассейны

Некоторые горожане уже полностью подстроили свой день под летнюю жару. Прогулки и дела переносят на утро или вечер, а днём стараются оставаться дома или у воды.

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"Мы просто не выходим на улицу с 12 до 16 часов. Стараемся в это время находиться у воды — спасают домашний бассейн и легкая одежда", — рассказала Виктория.

Китайський метод і басейн вдома: як рятуються одесити від спеки - фото 2
Одесситка Виктория. Фото: Новини.LIVE

Водный баланс

Есть и те, кто не пользуется никакими особыми способами охлаждения. Они считают, что достаточно поддерживать водный баланс и не забывать пить воду в течение дня.

"У меня есть своя личная выносливость. Главный лайфхак — просто вовремя пить необходимое количество воды, и тогда организм будет хорошо справляться с жарой", — отметила Виктория.

Китайський метод і басейн вдома: як рятуються одесити від спеки - фото 3
Одесситка Виктория. Фото: Новини.LIVE

Режим выживания

Однако далеко не все легко переносят летние температурные рекорды. Для многих горожан, особенно тех, у кого есть домашние питомцы, лето превращается в тяжелый период, когда приходится полностью подстраивать свой график под солнце, чтобы просто свести к минимуму пребывание под прямыми лучами.

"Не спасаюсь, умираю — вы видите живой труп. Стараюсь вообще не выходить на солнце. Приходится выгуливать собаку как можно раньше, и, в общем, все. Надо просто пережить этот период", — пожаловалась жительница города Виктория.

Китайський метод і басейн вдома: як рятуються одесити від спеки - фото 4
Одесситка Виктория. Фото: Новини.LIVE

Туристический прагматизм

Гости города, приехавшие на отдых, стараются проводить жаркие дни максимально разумно. Они сочетают длительное пребывание в прохладных гостиничных номерах с работой в комфортных офисных помещениях и не злоупотребляют прогулками в разгар дня.

"Мы сейчас здесь как туристы, живем в отеле, там кондиционеры неплохо спасают. Также спасаемся холодными напитками. Сейчас вот планируем провести целый день в офисе. Там очень комфортные, прохладные условия. Думаю, так и переждем жару", — отметил гость города Юрий.

Китайський метод і басейн вдома: як рятуються одесити від спеки - фото 5
Гость города Юрий. Фото: Новости.LIVE

Изменение рациона

Помимо температурного режима в помещениях, горожане обращают внимание на культуру питания в летний период. Облегчение рациона и отказ от тяжелых блюд вместе с добавлением природных тонизирующих компонентов в воду помогают легче переносить зною.

"На работе выручают кондиционеры. А так, в целом, стараемся побольше пить воды с лимоном и поменьше есть жирной пищи. Так что всё хорошо, справляемся", — подытожила жительница города Ольга.

Китайський метод і басейн вдома: як рятуються одесити від спеки - фото 6
Одесситка Ольга. Фото: Новини.LIVE

Как показал опрос, универсального способа пережить жару нет. Каждый находит свой вариант: кто-то выбирает кондиционер и прохладные помещения, кто-то пьет больше воды или меняет рацион, а кто-то просто старается не выходить из дома в самый разгар дня.

Аномальная жара в Одессе

Волна сильной жары держится в Украине уже несколько дней. С 25 июня во многих регионах фиксируются температурные рекорды, а столбики термометров местами поднимались до +38 °С. В Одессе сегодня днём температура воздуха достигла +32 °C в тени. Морская вода прогрелась до +21…+22 °C. Кроме того, 1 июля на всей территории Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Согласно прогнозу, наивысший класс опасности охватит все районы области, в частности Одессу, Черноморск, Белгород-Днестровский, Измаил, Болград, Раздельную, Любашевку, Сарату, Сербку, Затишье и Вилково.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за аномальной жары в Одессе и области уже второй день действуют графики отключения света. Жителей призывают экономно пользоваться электроприборами.

Также Новини.LIVE сообщали о том, во сколько обойдётся отдых для семьи с ребёнком в Одессе. Это примерно 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли дорога, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы.

Одесса спасение аномальная жара жара
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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