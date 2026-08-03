Нападение России на Одесскую область: 10 пострадавших и повреждения

Горящее судно. Фото: Новини.LIVE

Россия вновь нанесла ракетный и дронный удар по Одесской области. Под ударом оказались объекты транспортной инфраструктуры. В портах Большой Одессы и Дунайского региона также пострадали гражданские суда. В результате атаки ранения получили 10 человек. Четверо пострадавших были госпитализированы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

Удар по судам

Днем 3 августа Россия атаковала гражданские суда в портах Большой Одессы и Дунайского региона. Под обстрел попали объекты гражданского флота, в частности те, которые из-за ранее полученных повреждений остаются у причалов или на якорных стоянках. Они не осуществляли грузовых операций, однако это не остановило российские удары.

В Администрации морских портов Украины отмечают, что такие атаки создают угрозу для гражданского судоходства и работы украинских портов.

Атака на Одесскую область

В результате российского удара на территории объекта транспортной инфраструктуры возник пожар. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и потушили возгорание. Здание объекта получило повреждения. Также пострадали 13 легковых автомобилей и 2 автобуса.

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Автомобили после атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Пострадавшие в результате атаки

В результате нападения ранения получили 10 человек. Среди них четыре женщины в возрасте 53–66 лет и шесть мужчин в возрасте 29–62 лет. Шестерым пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, четырёх человек госпитализировали, 55-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии, остальные пострадавшие — в состоянии средней тяжёсти.

Пожарные тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

К ликвидации последствий атаки привлекли 41 спасателя и девять единиц техники ГСЧС. Спасатели оперативно потушили пожар и продолжили работы на месте удара.

Сотрудники чрезвычайных служб на месте удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Разрушения на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Уголовное производство

На месте правоохранители документируют военные преступления. Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Пожарные тушат огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

Службы чрезвычайных ситуаций ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Удары участились

Интенсивность российских атак на портовую инфраструктуру продолжает расти. Только за первые дни августа было зафиксировано пять атак на объекты морских портов, три атаки на гражданские суда в портах и два удара по судам, находившимся в Украинском морском коридоре.

В июле масштабы атак были ещё больше. За месяц было зафиксировано 67 ударов по объектам морских портов, 35 атак на гражданские суда в портах и 22 атаки на суда в Украинском морском коридоре.

Как сообщали Новини.LIVE, днем 1 августа российские войска атаковали Одессу ударными дронами. Под ударом оказался жилой массив города. В результате атаки пострадали трое мужчин, двое из них — в тяжелом состоянии.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты атаковали беспилотниками Подольский район Одесской области. В результате удара пострадали двое детей — 12-летняя девочка и ее 6-летний брат. Обоих госпитализировали с осколочными ранениями в областную детскую больницу.