Конфликт с ТЦК и собакой в Одессе: адвокат сделала громкое заявление

Мужчина в военной форме выгуливает собаку на поводке. Фото: кадр из видео

После конфликта с участием сотрудников ТЦК в Одессе, в ходе которого полиция возбудила уголовное дело в связи с травмой, полученной собакой, адвокат Полина Марченко заявила о выборочной реакции правоохранительных органов. По её мнению, аналогичную оценку должны получать и заявления о незаконном удержании или применении силы в отношении военнообязанных.

Об этом она сказала в эфире Вечір.LIVE.

Реакция адвоката

Полина Марченко обратила внимание на то, что Уголовный кодекс предусматривает ответственность за незаконное лишение свободы. В то же время, по её словам, сообщения о подобных случаях с участием сотрудников ТЦК нередко остаются без надлежащей процессуальной реакции.

"Когда избивают в ТЦК, по 50 дней удерживают — нет уголовных дел? Незаконное удержание, лишение свободы — это статья, которая предусматривает реальное лишение свободы", — заявила адвокат.

Также юристка высказала мнение, что правоохранители должны возбуждать уголовные дела каждый раз, когда есть достаточные основания полагать, что могло быть совершено преступление. Она убеждена, что это правило должно действовать независимо от того, кто является участником события. Марченко говорит, что подобные истории влияют на доверие граждан к государственным институтам.

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"Люди не хотят, они боятся, они не готовы, они платят баснословные суммы за то, чтобы не попасть в армию. Они думают: если вот здесь так, то что же меня ждет в армии? И то, как сейчас относятся к военнообязанным, напрямую влияет на процесс и масштабы мобилизации", — сказала адвокат.

Похищение собаки в Одессе

Ранее Новини.LIVE писали о резонансном инциденте, произошедшем в Одессе во время проверки военно-учетных документов. В сети распространилось видео конфликта между сотрудниками ТЦК и гражданскими лицами, в ходе которого была травмирована собака. Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Мобилизация в Одессе: скандалы

Отметим, что ранее в Одессе уже не раз возникали громкие скандалы с участием правоохранителей и людей в военной форме. Так, в апреле во время задержания водителя представители патрульной полиции и Хаджибейского ТЦК применили к мужчине силу, в результате чего он получил перелом плеча. Хотя внутреннее расследование сначала признало действия полиции законными, после вмешательства Офиса омбудсмена прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.

Также, как сообщали Новини.LIVE, в одном из районных ТЦК и СП Одесской области разоблачили группу людей, которых подозревают в незаконном удержании и пытках военнообязанных мужчин. Правоохранители задержали шестерых должностных лиц центра комплектования и троих представителей общественной организации. По данным следствия, потерпевших избивали, запугивали, удерживали против их воли и совершали действия сексуального характера. После этого в Министерстве обороны Украины заявили о проведении служебных проверок во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.