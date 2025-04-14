Ракетоносители РФ в море - какая угроза для Одесской области

Корабли врага на дежурстве — какая опасность для Одесчины
Враг вывел ракетоносители с рейдов в Черном море. Но в Средиземной акватории пока наблюдается присутствие кораблей России, которые снаряжены 26 "Калибрами".
Об этом 14 апреля сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Количество кораблей в морях
В Черном и Азовском морях пока присутствия врага не обнаружено. Но в Средиземном на патрулирование выведены 3 судна РФ, которые могут выпустить до 26 крылатых ракет.
Движение по Керченскому проливу
За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 6 судов, 4 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. К Азовскому морю направлялся только 1 корабль, который двигался со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.
Напомним, недавно мы писали о том, что союзники выступили за новые гарантии безопасности. А также о 580 миллионах, которые обещают дать на дроны.
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