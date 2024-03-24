Прогноз погоды в Одессе на завтра, 25 марта.

Женщина идет по городу в дождь. Фото: Новости.

Погода в Одессе завтра, 25 марта, будет дождливая и ветреная. Солнце не будет выглядывать из-за облаков весь день. После обеда в городе будет идти обильный дождь. Температура воздуха будет составлять +8 °С днем и +4 °С ночью. Ветер переменных направлений до 17 м/с. В связи с сильными порывами в городе и области объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +7 °C. Ветер северный 15-17 м/с.

Утром ожидается пасмурная погода и туман. Температура будет составлять +7 °C. Ветер северный 15-17 м/с.

День: днем в Одессе будет облачно и пойдет обильный дождь. Температура будет составлять +7 °C. северо-западный 15-17 м/с.

Вечер: к вечеру тоже предполагаются осадки. Температура воздуха будет +7°C. Ветер северный 15-17 м/с.

Восход: 25 марта солнце взойдет в 05:49.

Заход: 25 марта солнце будет заходить в 18:16.

Продолжительность светового дня: 12 часов и 27 минут.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно.

Ночью умеренный дождь, днем сильный.

Ветер ночью южный, 9-14 м/с, утром и днем северный — 15-17 м/с.

Температура ночью +2...+7°C, днем +5...+10°C.

На дорогах области днем во время дождя, видимость 1-2 км.

Погода в Украине на 25 марта

Новая неделя для большинства Украины начнется с пасмурной погодой и осадками. На западе и севере страны ожидаются небольшие осадки, в то время как в Одесской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях прогнозируются сильные дожди.

В восточных регионах, таких как Херсонская, Николаевская и Харьковская области, температура воздуха поднимется до +10…+13 °C днем и до +3…+5 °C ночью. На других территориях ожидается прохладная погода с температурой до +6…+9 °C днем и до +2…+5 °C ночью.

Украинцам рекомендуется учитывать эти прогнозы и готовиться к изменению погодных условий. Необходимо соблюдать осторожность на дорогах и соблюдать меры безопасности во время дождя и ветра.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.