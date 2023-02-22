Признание независимости ПМР россией: грозит ли Украине новый фронт на юге - интервью.

Попытки дестабилизации будут внутри Молдовы

После 11 лет действия указа о внешнеполитическом курсе россии путин отменил свое решение по решению приднестровского вопроса. Но документ имел пункты, отмена которых приближает рф к пропасти. Признает ли россия Приднестровье? Следует ли воспринимать такое решение всерьез Европе и США? Такие политические игры могут стать поводом к открытию нового фронта на юге Украины?

Разобрались с этими вопросами Новини.LIVE с политологом Владимиром Волей.

— Что означает отмена указа 2012 года о внешнеполитическом курсе россии, который предполагал, что рф сблизится с ЕС и США и будет уважать суверенитет Молдовы и территориальную целостность всех стран?

— Если вспоминать события 2012 года, это, в первую очередь, выборы в марте, на которых путин снова сам себя избрал. Кто помнит, он тогда плакал от радости, что снова стал президентом после перерыва в пять лет. В мае того же года была инаугурация на очередной срок, после которой был издан указ о создании новой внешнеполитической доктрины рф. Если посмотреть содержание документа, то он касался широкого круга вопросов, включая создание единого пространства от Атлантики до Тихого океана. Также были пункты интеграции с Украиной, СНГ, Молдовой и, конечно, Приднестровьем как контролируемого россией сепаратистского региона.

Отмена этого указа в широком контексте означает, что путин не рассматривает интеграцию с Европой, а также не намерен создавать механизмы и общие пространства от Атлантики до дальнего Востока. Теперь все, что было в указе, ставится под сомнение, в частности, положение о Молдове и Приднестровье.

Многие приняли отмену указа как повод для того, что путин может нарушить территориальный суверенитет Молдовы, хотя он уже был нарушен, когда начался Приднестровский конфликт. Когда войска рф выступили на стороне сепаратистов. Там сейчас есть российские миротворцы, без них этот сепаратистский анклав совсем не существовал бы сейчас.

Напомню, что в Приднестровье был референдум, который никто не признал, но тогда решали, присоединять ли их к россии. Многие были за. Но говоря о реальной ситуации, сейчас любая попытка признания Приднестровья будет означать разрушение механизма, благодаря которому этот анклав существует. Это международная группа посредников "5+2", которая обеспечивает неприкосновенность Приднестровья. То есть руководство Молдовы может обратиться даже к Украине за помощью, чтобы решить вопрос с ПМР, или попробовать самостоятельно, с помощью собственных ресурсов. Я не думаю, что Молдова сможет решить этот вопрос сама, потому что там приблизительный паритет сил.

— Если россия в пример Абхазии признает Приднестровье, какие риски это предполагает для Молдовы и Украины, Одесской области в частности?

— Признание ПМР путиным будет говорить о том, что он теряет связь с реальностью и будет продолжать это делать. Об этом свидетельствует эта полномасштабная война, которой с точки зрения здравого смысла не должно быть. Но у руководителя россии есть проблемы с психикой, что видно в его послании к федеральному собранию. Это же набор тезисов, порожденных больным воображением. Поэтому мы ожидаем чего угодно, но таким образом россия скатывается в пропасть.

Кремль ставит крест на Приднестровье, потому что больше не будет соглашений, позволяющих сепаратистам управлять этим регионом.

ПМР — это небольшая полоса вдоль Одессы, и если окажется, что россия признает независимость этого региона, то Приднестровье должно отречься от россии или занять нейтральную позицию. Дело в том, что если сепаратисты решатся на резкий шаг в сторону Украины, то это запустит механизм их уничтожения. Украина будет понимать, что ПМР как сателлит россии открывает новый фронт. Однако на территории ПМР недостаточно русских войск и сепаратистов, чтобы создать существенный риск. Но этот регион отвлекает внимание из-за возможности путинских "сюрпризов".

По сути, для Украины признание россией ПМР будет благом, потому что никто нам не сможет помешать устранить военную угрозу со стороны этой территории. Чем быстрее, тем лучше, а руководство Молдовы будет не против. Официальный Кишинев уже говорит о необходимости демилитаризации Приднестровья. И наконец-то этот вопрос может быть решен.

— Какой может быть реакция международного сообщества, если россия попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове еще больше? Ведь санкции по заявлению путина пока только играют на руку рф.

— Россия может попытаться дестабилизировать ситуацию в Молдове, но не приднестровскими сепаратистами, а через пророссийские силы в оппозиции. Долгое время проходят акции протеста, которые подпитываются деньгами из россии.

Если говорить о сценарии дестабилизации, то это российские ресурсы, направленные на пророссийские силы в Молдове. Они же и устраивают беспорядки. Вы же слышали о захвате аэропорта в Кишиневе, когда кричали о новой народной революции, а новая народная власть просит помощи у россии. Это такое приблизительное и очевидное развитие событий.

Западный мир введет дополнительные ограничения и осудит попытки подрыва Молдовы. Кроме того, заявления Санду и нового премьера относительно возможного сценария с аэропортом — это не о том, что россия захватит Кишинев или сепаратисты. Дело в том, что в Молдову нельзя попасть на самолет, не пересекая воздушное пространство Румынии или Украины. Поэтому идею с аэропортом можно отбросить. Ведь все, что будет лететь по Украине или Румынии, будет сбиваться системами ПВО. Молдова пытается консолидировать патриотические силы перед лицом угрозы пророссийским силам и таким образом намекает, что будет с ПМР при попытке дестабилизации.

— Роспропаганда уже рисует карту распределения Украины, где изображена Одесская и Донецко-Криворожская советская республики, отдельно где-то часть украинской народной республики, ну, а основной части Молдовы просто не будет. Это очередная работа на внутреннюю аудиторию?

— Эти карты не роспропаганда, а глупости, которые распространяют империалисты с социалистически коммунистической окраской. Почему это не российская пропаганда? Потому что у путина другие планы. Он не видит там республик, для него это часть россии. Что было с Херсонской и Запорожской областями? Оформили их аннексию, включив в состав россии. Если Донецк и Луганск — это "ДНР/ЛНР", то Херсон и Запорожье для россиян — часть рф. У кремля видение Новороссии включает Бессарабию и ПМР. Если бы это была пропаганда власти, то такие карты продвигали включение данной территории и говорили бы о фейковых референдумах. Авторы этой карты — отдельные имперские группы в российском обществе, предлагающие совсем не то, что хочет путин. Их линия неактуальна.