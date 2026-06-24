Крым может стать островом после атак ВСУ: нарушена логистика РФ

Крымский мост. Фото иллюстративное: росСМИ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Серия ударов по мостам, логистическим узлам и объектам инфраструктуры в оккупированном Крыму может существенно затруднить снабжение российских войск. Крымский мост остается важным маршрутом для оккупантов, хотя его используют гораздо осторожнее, чем раньше. В то же время украинские силы всё чаще наносят удары по ключевым транспортным артериям полуострова. Это может повлиять на дальнейшие действия российской группировки на юге Украины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020 гг.) Андрей Рыженко.

Мост под охраной

Андрей Рыженко отмечает, что Крымский мост до сих пор используется для перевозки грузов. Хотя основные потоки поставок проходят по другим маршрутам, переправа остается важным элементом российской логистики. Именно поэтому оккупанты сосредоточили вокруг него значительные силы противовоздушной обороны, корабли, катера и авиацию. Несмотря на это, украинские удары все чаще достигают объектов вблизи моста.

"Поезда идут, но не так много, как они хотели, и очень осторожно. Они стянули туда огромное количество средств ПВО, корабли, катера и авиацию для охраны моста, поэтому защита там очень сильная", — отметил Андрей Рыженко.

Ключевая ветка

Последние удары по железнодорожной инфраструктуре Крыма, по мнению эксперта, имеют особое значение. Речь идет прежде всего о маршруте между Керчью и Джанкоем, через который проходила значительная часть военных грузов. Важную роль играет и Феодосия, где расположена одна из крупнейших нефтебаз полуострова. Именно поэтому атаки по этим объектам могут создавать серьезные трудности для обеспечения оккупационных сил.

"Ветка между Керчью и Джанкоем является ключевой, через неё перебрасывалось большинство грузов. А сообщения о десятках взрывов свидетельствуют о том, что Силы обороны уже имеют возможности наносить очень серьёзные удары по таким целям", — пояснил эксперт.

Следующий этап

Риженко считает, что удары по логистике имеют значение не сами по себе, а как часть более широкого плана. По его словам, разрушение транспортных маршрутов создает условия для дальнейших действий и ослабляет противника. Логистика является одной из главных составляющих ведения войны, без которой армия не может эффективно действовать. Именно поэтому борьба за транспортные пути имеет стратегическое значение.

"Логистика — это критически важная боевая функция. Если она перестает работать, военный организм не может нормально функционировать. Именно поэтому такие удары могут стать важным инструментом давления на противника", — подчеркнул Андрей Рыженко.

Для чего это делается

Эксперт убежден, что все последние удары по Крыму должны быть частью четкой и последовательной стратегии. Он отмечает, что главной целью остается не само уничтожение отдельных объектов, а освобождение украинских территорий и восстановление нормального функционирования экономики и судоходства. В то же время Рыженко предостерегает от чрезмерного оптимизма, поскольку российская сторона пытается восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Именно поэтому важно использовать созданные возможности для следующих шагов.

"Нужно использовать этот момент и переходить к следующей фазе. Я убежден, что такой план есть, и он направлен на освобождение территорий, восстановление судоходства и экономического потенциала", — подытожил эксперт.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские Силы обороны систематически наносят удары по логистическим маршрутам и объектам, обеспечивающим оккупационную армию, в частности в Крыму. Для этого используются различные средства поражения, среди которых все большую роль играют беспилотники. В то же время военные продолжают искать новые способы ослабления потенциала противника.

Также Новини.LIVE писали, что Силы специальных операций Украины уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал на временно оккупированной территории Крыма. Сооружение российские войска использовали для военных перевозок и обеспечения логистики оккупационных подразделений.