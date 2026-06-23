В ВМС объяснили, как удары ослабляют Крым и логистику РФ

Крымский мост. Фото иллюстративное: российские СМИ

Удары по объектам в Крыму и вблизи Керченского пролива продолжают ослаблять российскую логистику на оккупированном полуострове. Этот процесс продолжается уже не первый год и постепенно ограничивает возможности противника. Особое внимание привлекают атаки по объектам с обеих сторон Керченского пролива. Задача по Крымскому мосту остается актуальной.

Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Логистика под ударом

Последние удары по нефтебазе в Керчи, военной инфраструктуре и средствам противовоздушной обороны стали частью более широкой кампании по сокращению российских возможностей в Крыму. По словам представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, особое значение имеет то, что атаки произошли по обе стороны Керченского пролива. Это сказывается на снабжении российских войск и затрудняет работу логистических маршрутов, используемых для поддержки группировки на полуострове. Такие действия, по его мнению, оказывают прямое влияние на военный потенциал оккупационных сил.

"Отрезание полуострова Крым от российской логистики продолжается по плану. Учитывая количество военных объектов на полуострове, это должно снизить способность врага контролировать Азово-Черноморский регион и наносить удары по материковой части Украины", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Многолетний процесс

В ВМС напоминают, что проблемы с логистикой в Крыму начались не сегодня. За последние годы российская сторона лишилась части морских путей снабжения, а также столкнулась с трудностями в использовании крупных десантных кораблей и паромов. Параллельно украинские силы регулярно наносили удары по системам ПВО на полуострове. Все это постепенно создавало для оккупантов все больше ограничений.

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"Сначала исчезли крупные десантные корабли как элемент военно-морской логистики. Затем возникли проблемы с паромами, а средства ПВО в Крыму уничтожались месяцами. Это один большой процесс, который длится уже давно", — пояснил представитель ВМС.

Мост под вопросом

По словам Плетенчука, россияне сейчас используют Крымский мост не в том объеме, на который рассчитывали во время строительства. Одной из причин могут быть последствия предыдущих ударов. Он предположил, что в будущем оккупанты могут попытаться активнее использовать переправу для перевозки топлива и тяжелой техники.

"Вероятно, у них есть технические сложности. Предыдущие повреждения моста могут сказываться, и тогда ситуация для них выглядит даже хуже, чем может показаться сейчас", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Сложная цель

Представитель ВМС подчеркнул, что любой крупный мост является чрезвычайно устойчивым сооружением, для поражения которого требуются мощные средства. Кроме того, в течение длительного времени Крымский мост прикрывала плотная система противовоздушной обороны. В то же время последние события свидетельствуют о том, что эффективность этой защиты может постепенно снижаться.

"Любой мостовой переход — это очень устойчивое сооружение. Но многомесячная работа по снижению потенциала российской ПВО в Крыму, вероятно, уже приносит свои результаты", — сказал Плетенчук.

Задача остается

В ВМС подчеркивают, что вопрос о Крымском мосте не утратил актуальности. По словам Плетенчука, это сооружение с самого начала рассматривалось как военная цель из-за его роли в обеспечении российских войск на оккупированном полуострове. Поэтому задачу по его поражению никто не отменял.

"Эту задачу никто не снимал. Вопрос о том, является ли мост целью, не стоит — он был определен в качестве цели сразу после появления", — подчеркнул представитель ВМС.

Опасный сезон

После серии ударов по военным и топливным объектам в Крыму в украинском Минобороны заявили о фактическом завершении туристического сезона на полуострове. Плетенчук отметил, что даже представители оккупационных властей начали открыто говорить о проблемах с топливом. Несмотря на это, желающих отдыхать в Крыму не становится меньше. В то же время украинцам, остающимся на оккупированной территории, советуют быть максимально осторожными.

"Это уже не первый взрывоопасный сезон в Крыму. Нашим гражданам следует держаться как можно дальше от военных объектов и инфраструктуры, используемой оккупационными силами", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские Силы обороны систематически наносят удары по логистическим маршрутам и объектам, обеспечивающим оккупационную армию, в частности в Крыму. Для этого используются различные средства поражения, среди которых все большую роль играют беспилотники. В то же время военные продолжают искать новые способы ослабления возможностей противника.

Также Новини.LIVE писали, что в последние дни в СМИ и соцсетях активно распространялись сообщения о возможной высадке украинского десанта в Крыму. В то же время в ВМС отмечают, что подобные операции являются одними из самых сложных в современной войне. Для их проведения необходимы совершенно иные условия на фронте, чем существующие сейчас.