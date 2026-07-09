Удары по российским танкерам ставят под угрозу логистику Крыма

Один из поврежденных танкеров РФ. Фото: скриншот из видео

Украинские удары по танкерам в Чёрном и Азовском морях могут серьёзно затруднить снабжение временно оккупированного Крыма топливом. Россия все больше полагается на морскую логистику, но она становится уязвимой для украинских морских дронов. Это создает новые риски для перевозок, которые Москва считала безопасными.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Топливо для Крыма

Пресс-секретарь УДА Сергей Братчук заявил, что удары по танкерам могут быть связаны именно с попытками России обеспечить топливом временно оккупированный Крым. По его словам, после заявлений Кремля о дополнительных морских поставках украинские Силы обороны начали активнее работать в этом направлении.

"Вероятно, вопрос с топливом для Крыма Россия пыталась решать морскими путями. Очевидно, что такие попытки будут и в дальнейшем", — сказал Братчук.

Он отметил, что российский "теневой флот" остается одним из ключевых звеньев логистики. Именно на этих судах перевозят топливо, а также другие грузы, необходимые для обеспечения оккупированного полуострова.

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Морская логистика под ударом

По словам Братчука, украинские морские дроны уже доказали, что способны действовать не только в Черном, но и в Азовском море. Это означает, что безопасных маршрутов для российских перевозок становится все меньше.

"Сегодня морские перевозки, в частности на рынке топлива, активно сокращаются. Это новый этап ударов по российской логистике", — подчеркнул он.

Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что значительная часть танкеров «теневого флота» не принадлежит России. Многие суда ходят под иностранными флагами, а их потеря или повреждение создает дополнительные трудности для перевозок.

Сможет ли Россия защитить Крым

Братчук считает, что украинские силы имеют возможность и в дальнейшем наносить удары по российским перевозкам. По его мнению, даже корабли Черноморского флота РФ не способны полностью прикрыть логистические маршруты в Крым.

"Не думаю, что боевая часть Черноморского флота России может защитить эти перевозки. Они и сами боятся выходить из Новороссийска", — отметил пресс-секретарь.

По его словам, если интенсивность таких ударов сохранится, снабжение оккупированного Крыма топливом и другими грузами может стать для России значительно сложнее.

Как сообщали Новини.LIVE, российские корабли продолжают запускать крылатые ракеты по Украине, но делают это значительно реже, чем в начале полномасштабной войны. Из-за угрозы украинских атак большинство ракетоносцев теперь не базируются в оккупированном Крыму. В то же время Россия усиливает защиту своего флота, а Украина продолжает наносить удары по кораблям и подводным лодкам.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически проиграла борьбу за господство в Черном море. По его словам, украинские Военно-морские силы вместе с другими компонентами Сил обороны и безопасности выполнили задачу, которую еще недавно многие считали невозможной.