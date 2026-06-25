Крым теряет роль военной базы РФ: стратегия Украины

Пожар в Феодосии Фото иллюстративный: Крымский ветер

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Вопрос Крыма не исчезает с повестки дня войны. Украинские военные продолжают наносить удары по объектам на оккупированном полуострове, постепенно ослабляя возможности российской армии. В то же время, партнеры Украины обсуждают новые шаги поддержки, которые могут усилить давление на Россию. Эксперты считают, что нынешние события являются частью долгосрочной стратегии по Крыму.

Об этом в эфире " Мы-Украина " рассказал военнослужащий Сил ТРО ВСУ, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает Новини.LIVE .

Ставка на дальнобойность

Последние международные встречи показали, что среди главных потребностей Украины остаются системы ПВО, современное вооружение и средства для ударов по целям вдали от линии фронта. Именно это направление все чаще упоминается западными партнерами во время переговоров. По мнению военнослужащего Сил ТРО ВСУ Александра Мусиенко, речь идет прежде всего об усилении дальнобойных возможностей Украины.

"Тон наших партнеров изменился. Если раньше главный акцент был на том, что Украине нужно ПВО, то сейчас говорят и о том, что нужна дальнобойность. То есть нужны дальнобойные дроны и, конечно, нужны пакеты поставок ракет", — отметил он.

По словам эксперта, именно такие решения могут помочь Украине и дальше наносить удары по важным военным объектам противника.

Проблемы России

Атаки по военной и промышленной инфраструктуре РФ оказывают не только военный эффект. Они также влияют на экономику страны-агрессора и усложняют обеспечение ее армии. Мусиенко отмечает, что снижение интенсивности таких ударов было бы ошибкой, ведь каждая успешная атака запускает целую цепь последствий для России.

"Интенсивность нельзя останавливать, потому что она влечет каскад последствий. Это и уменьшение доходов в российский бюджет, и проблемы с экспортом горючего, и уменьшение возможностей врага в производстве ракет и дронов", — пояснил он.

Кроме военного давления, немаловажную роль, по словам эксперта, продолжают играть международные санкции и финансовые ограничения.

Ситуация в Крыму

Нынешние удары по оккупированному полуострову не хаотичны. Эксперты говорят о поэтапной стратегии, которая реализуется уже длительное время. Первоначально украинские силы сосредоточились на ослаблении систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. После этого под удары стали попадать аэродромы, воинские части и другие важные объекты.

"Следующий этап, который мы сейчас уже наблюдаем, — это уменьшение непосредственно военных мощностей. Это удары по аэродромам, продолжение ударов по ПВО, удары по военным частям и максимальное усложнение логистики", — сказал Мусиенко.

По его словам, главная задача состоит в том, чтобы сделать использование Крыма как военной базы все более сложным для России.

Почему Крым уже не выполняет свои функции

Россия рассматривала оккупированный остров как ключевой плацдарм для контроля над Черным морем и проекции военной силы за его пределами. Однако за годы войны ситуация существенно изменилась. По мнению эксперта, сегодня Крым уже не выполняет те стратегические задачи, которые Кремль ставил перед ним раньше.

"Стратегически, в военном смысле, Крым перестал играть какую-то роль для России уже сейчас. Это просто оккупация ради поддержания собственного политического имиджа, но уж точно не о военных целях", — подытожил Мусиенко.

Как сообщали Новини.LIVE , Крымский мост до сих пор используется для перевозки грузов. Хотя основные потоки снабжения проходят по другим маршрутам, переправа остается важным элементом российской логистики. Именно поэтому оккупанты сосредоточили вокруг нее значительные силы противовоздушной обороны, корабли, катера и авиацию. Несмотря на это, украинские удары все чаще достигают объектов вблизи моста.

Также Новини.LIVE писали, что Служба безопасности Украины провела очередную спецоперацию на временно оккупированном Крымском полуострове. Бойцы Центра спецопераций "Альфа" поразили военные объекты русской армии. Под удар попали системы ПВО и инфраструктура вражеских аэродромов. Операция нанесла новые потери оккупантам.