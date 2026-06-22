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Главная Одесса Крымский топливный кризис может ударить по РФ сильнее, чем ВСУ

Крымский топливный кризис может ударить по РФ сильнее, чем ВСУ

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 16:23
Топливный кризис в Крыму создает проблемы для России
Очереди на АЗС в Крыму. Фото: Крымский ветер

Во временно оккупированном Крыму обостряются проблемы с топливом, которые могут создать новые трудности для России. Перебои со снабжением уже сказываются на настроениях людей и работе различных сфер. Последствия могут выйти далеко за пределы полуострова. Ситуация стала результатом эффективной работы украинской стороны.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал эксперт по топливному рынку Сергей Куюн.

Проблемы с топливом

Сергей Куюн отметил, что перебои с топливом в Крыму стали серьезным вызовом для оккупационных властей. По его словам, украинские удары по логистическим маршрутам существенно затруднили поставки ресурсов на полуостров.

"Так перерезать логистику — это очень мастерская работа. При том, что у них не самое мощное вооружение, но они так мастерски его используют и применяют", — заявил Куюн.

Эксперт подчеркнул, что сейчас важно не только то, что происходит в Крыму, но и возможные последствия для территории самой России.

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Паника среди населения

По словам Куюна, дефицит может усилить панические настроения среди населения. Он предположил, что люди могут начать скупать топливо в больших объемах, что создаст дополнительное давление на систему снабжения.

"Чем больше они будут покупать в канистры, в бочки, тем лучше. Я скажу, что это будет мощнее, чем наше оружие", — отметил эксперт.

Сергей Куюн напомнил, что похожая ситуация уже была в Украине в 2022 году, когда из-за ажиотажа люди сами быстро опустошали автозаправки.

Удар по РФ

Куюн считает, что для России повторение такого сценария может иметь гораздо более серьезные последствия из-за масштабов страны и количества потребителей.

"Сейчас у них такая ситуация, и я надеюсь, что там она будет в большем масштабе, учитывая размеры страны и количество потребителей", — отметил он.

По его словам, проблемы с топливом могут стать еще одним фактором, который затруднит работу российской логистики и военной системы.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские защитники планомерно отрезают оккупированный полуостров от российских поставок. Из-за успешных ударов по мостам и железной дороге захватчики оказались на грани полной логистической блокады. Ситуация с безопасностью заставляет гражданских россиян массово бежать, а военные вскоре лишатся возможности запускать ракеты.

Также Новини.LIVE писали, что украинские удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму всё сильнее влияют на ситуацию на полуострове. Уже возникли проблемы с обеспечением топливом, а туристический сезон оказался под угрозой срыва. У оккупационных властей нет быстрого решения для преодоления этих трудностей.

Крым топливо эфир Новини.LIVE
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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